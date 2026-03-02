自由電子報
世界盃資格賽》「在慘痛的失敗中看到希望」南韓19歲混血新星獲關注

2026/03/02 18:46

南韓混血好手丹尼爾。（取自FIBA官網）南韓混血好手丹尼爾。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓男籃在2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段接連不敵台灣、日本苦吞2連敗，不過迎來國家隊首秀的19歲混血好手丹尼爾，在與日本一戰於防守端展現不俗拚勁，也讓南韓媒體看見希望。

南韓隊在此階段迎來新任主帥馬祖爾茲，此次啟用3位職籃新人，包括效力首爾SK騎士的英韓混血中鋒丹尼爾（Edi Daniel），他自龍山高中畢業後就以家鄉指名身分投入職業賽場，身體素質出色，本季在KBL出賽20場，場均上場20分鐘48秒，貢獻6.8分、3.6籃板，在場上展現的拚勁和能量獲得新任國家隊總教練青睞進入名單。

丹尼爾面對台灣一戰出賽10分鐘拿下2分，但在昨天與日本之戰展現更大的存在感，第三節面對渡邊雄太上演抄截後快攻得分，此節防守端讓日本隊備感壓力，單節就發生8次失誤，不過也免不了繳學費的過程，他在第四節也因沒接到李賢重的傳球發生失誤，最後出賽18分55秒，留下4分、2籃板、2抄截、1阻攻、2失誤的成績單。

南韓隊在第二階段吞下2連敗，目前以2勝2敗排在小組第2名，南韓媒體《sportsworldi》在報導中以「在慘痛的失敗中，韓國也看到了希望」來形容丹尼爾的國家隊初登場。

報導指出，丹尼爾在不敵日本後落下了男兒淚，「學長們跟我說，我在第三節的表現為球隊帶來很大的幫助，下次我一定會用勝利來報答。」

報導也提到，首爾SK總教練全熙哲在看完南韓與台灣一戰後給子弟兵高度評價，「他是國內很難出現的角色，2至3年後一定會成為代表SK和國家隊的球員，身體素質完全不同，不僅懂得利用身體防守，腳步也很好，對籃球充滿熱情。雖然還有很多需要磨練的地方，但只要改進缺點並累積經驗，有機會成長為一名令對手畏懼的球員。」

