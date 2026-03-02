經典賽》大谷翔平吞K無安打、吉田正尚開轟無用 日本隊官辦熱身賽首戰吞敗

日本隊官辦熱身賽首戰不敵歐力士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍日本武士隊今天官辦熱身賽首戰在大阪京瓷巨蛋出戰歐力士，菊池雄星先發4局失3分，全隊敲出7支安打，包含吉田正尚的陽春砲，大谷翔平3打數無安打，日本隊終場以3：4不敵歐力士。

日本隊派出菊池雄星掛帥先發，首局就遭遇亂流，單局被敲4安失3分，先發4局用46球，被敲6安失3分，2分為責失分，另外投出2次三振。日本隊開局還沒有進入狀況，前兩局就發生2次守備失誤，前4局更是沒有敲出任何安打。

菊池雄星。（美聯社）

日本隊在第5局終結無安打的窘境，吉田正尚敲出右外野超大號陽春砲，助隊追到1：3落後，日本隊此役首安、得分終於開張。

種市篤暉5局下接替投球，被歐力士中川圭太敲安後發生暴投，跑者推進至二壘，麥谷祐介敲出適時安打，送回第4分，將領先回到3分差。牧原大成6局上1人出局後，敲出日本隊第2安，但下一棒近藤健介擊出二壘平飛球遭接殺，牧原大成回壘不及出局，日本隊攻勢瞬間遭到瓦解。

菅野智之在6局下中繼登板，一上來就對森友哉投出四壞球保送，但他讓下一棒宗佑磨擊出雙殺打，菅野智之順利解決野口智哉完成另類的三上三下。

日本隊在7局上展開攻勢，大谷翔平左外野飛球出局，鈴木誠也獲得四壞球保送，吉田正尚在2人出局後擊出個人單場第2安，形成一三壘有人得局面，但佐藤輝明未能建功，留下殘壘無法得分。菅野智之7局下續投，投出三上三下，總計後援2局，無安打無失分，投出1次四壞球保送。

日本隊8局上靠著若月健矢的長打進帳第2分，中村悠平接替大谷翔平上場代打，二壘有人擊出左外野深遠飛球出局。日本隊牛棚投手松本裕樹後援1局無失分，9局上最後反攻，牧秀悟在一二壘有人、2人出局擊出左外野二壘安打，送回第3分，但追平分在本壘前遭到阻殺，無緣扳平戰局，日本隊終場就以3：4不敵歐力士。

日本隊今天全場敲出7支安打，吉田正尚繳出單場雙安，開轟進帳1分打點，鈴木誠也2打數無安打，獲得1次保送，大谷翔平此役擔任第2棒指定打擊，3打數無安打，首局首打席敲出左外野飛球遭接殺，4局上吞下三振，第7局擊出左外野飛球出局。

吉田正尚（右）。（美聯社）

大谷翔平。（美聯社）

