挺台灣！WBC高雄開設轉播應援 3/6台日大戰加開雙主場

WBC世界棒球經典賽C組預賽，高雄將於3月5至8日全程轉播台灣隊賽事。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕WBC世界棒球經典賽C組預賽3月5至8日登場，為了幫台灣隊集氣加油，高雄市將在衛武營榕樹廣場舉辦轉播活動，現場將請台鋼Wing Stars啦啦隊增加看球賽的歡樂與臨場感，3月6日台日大戰，再加碼高雄國家體育場南面廣場轉播，要齊力將台灣隊送到美國打複賽和決賽。

高雄市運動發展局指出，為讓球迷同步感受世界級賽事的臨場震撼，特別與衛武營國家藝術文化中心、愛爾達合作，於賽事期間在衛武營榕樹廣場舉辦轉播加油活動，現場將架設400吋大螢幕直播賽事，連續4場次都邀請台鋼Wing Stars啦啦隊陪伴球迷一起應援。

由於3月6日對日本場次為晚上6點開打，預期將有更多人潮湧入轉播場地看球賽，衛武營轉播將增加戶外草皮區設置大螢幕，開啟雙螢幕模式，當日主舞台應援將調整至戶外草皮區，當天並與緯來電視台合作，加開在高雄國家體育場南面廣場大螢幕轉播，雙主場應援模式讓更多球迷可以到現場為台灣隊集氣加油。

運發局長侯尊堯表示，期待透過本次活動，讓棒球成為串聯城市情感的重要力量，無論勝負，每一聲加油都是屬於台灣的驕傲時刻，號召球迷一起用最熱情的應援聲，讓世界聽見台灣的棒球魂！一起為台灣加油，擊出勝利的一擊！

WBC台灣隊比賽場次，球迷皆可到衛武營一同觀看轉播。（高雄市運局提供）

衛武營轉播場地位置圖。（高雄市運局提供）

3月6日晚上6點開打的台日大戰，加碼在高雄國家體育場面廣場大螢幕轉播。（高雄市運局提供）

