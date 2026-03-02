經典賽》官網戰力排名台灣隊僅獲第11 「雖然世界第2但需打資格賽」

經典賽台灣隊。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026世界棒球經典賽即將點燃戰火，大聯盟官網今針對20隊進行戰力排名，台灣隊僅排在第11名，同組勁敵南韓排在第7。

由大谷翔平領軍的日本隊以衛冕冠軍之姿獲得第1名，官網指出，雖然大谷這次無法登板很可惜，但武士隊陣中仍有去年道奇世界大賽冠軍MVP山本由伸，這支3屆冠軍仍然最被看好能抱回金盃。

捲土重來的美國隊這次坐擁王牌史基斯（Paul Skenes）、史庫柏爾（Tarik Skubal），加上由賈吉（Aaron Judge）領銜的豪華打線，以些微差距排在第2名，第3名則是索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等重砲隸屬的多明尼加隊。

與台灣同組的南韓隊被排在第7名，官網寫道，南韓隊自2009年拿下第2名後就未再從小組賽出線，但這次陣中有不少好手，包括會讓不少球迷相當懷念的老將柳賢振。

12強冠軍台灣隊排在第11名，官網還特別指出，雖然台灣隊在WBSC排名排在第2名僅落後日本，但必須打2025年的資格賽才獲得正賽資格，被點名的選手包括費爾柴德（Stuart Fairchild）以及鄭宗哲。

大聯盟官網經典賽戰力排名

1日本

2美國

3多明尼加

4委內瑞拉

5墨西哥

6波多黎各

7南韓

8加拿大

9哥倫比亞

10荷蘭

11台灣

12義大利

13古巴

14巴拿馬

15英國

16澳洲

17以色列

18捷克

19尼加拉瓜

20巴西

