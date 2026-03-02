經典賽》官網戰力排名台灣隊僅獲第11 「雖然世界第2但需打資格賽」

經典賽台灣隊。（資料照，記者陳逸寬攝）
〔記者盧養宣／綜合報導〕2026世界棒球經典賽即將點燃戰火，大聯盟官網今針對20隊進行戰力排名，台灣隊僅排在第11名，同組勁敵南韓排在第7。
由大谷翔平領軍的日本隊以衛冕冠軍之姿獲得第1名，官網指出，雖然大谷這次無法登板很可惜，但武士隊陣中仍有去年道奇世界大賽冠軍MVP山本由伸，這支3屆冠軍仍然最被看好能抱回金盃。
捲土重來的美國隊這次坐擁王牌史基斯（Paul Skenes）、史庫柏爾（Tarik Skubal），加上由賈吉（Aaron Judge）領銜的豪華打線，以些微差距排在第2名，第3名則是索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等重砲隸屬的多明尼加隊。
與台灣同組的南韓隊被排在第7名，官網寫道，南韓隊自2009年拿下第2名後就未再從小組賽出線，但這次陣中有不少好手，包括會讓不少球迷相當懷念的老將柳賢振。
12強冠軍台灣隊排在第11名，官網還特別指出，雖然台灣隊在WBSC排名排在第2名僅落後日本，但必須打2025年的資格賽才獲得正賽資格，被點名的選手包括費爾柴德（Stuart Fairchild）以及鄭宗哲。
大聯盟官網經典賽戰力排名
1日本
2美國
3多明尼加
4委內瑞拉
5墨西哥
6波多黎各
7南韓
8加拿大
9哥倫比亞
10荷蘭
11台灣
12義大利
13古巴
14巴拿馬
15英國
16澳洲
17以色列
18捷克
19尼加拉瓜
20巴西