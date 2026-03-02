自由電子報
體育 籃球 Team Taiwan

世界盃資格賽》輸給中國有太多遺憾 劉錚：贏球一起狂輸球一起扛！

2026/03/02 20:37

劉錚。（資料照，記者塗建榮攝）劉錚。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男籃昨在2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段遭中國逆轉，此次回歸國家隊的劉錚今表達遺憾，但也表示，「贏球一起狂，輸球一起扛。」

劉錚上階段因傷缺陣，第二階段回歸陣線，與陳盈駿扛下老大哥的角色，劉錚在面對南韓一戰於防守端成功限制對方一哥李賢重，昨與中國一戰出賽25分鐘，7投3中拿下10分，另有2籃板、1助攻。

台灣隊在第二階段成功擊敗南韓開胡，但昨遭中國逆轉，目前以1勝3敗在分組墊底，將在第三階段力拚晉級資格，劉錚稍早在社群發文表達失利的遺憾，「寫在比賽之後，有太多的遺憾，哪怕多投進一球、或多守住一球、多搶個籃板，甚至第四節讓我有更多機會去體現價值⋯或許形勢一切會都不一樣。」

身為台灣隊多年來的重要成員，劉錚有感而發表示，「這些似曾相似的場景，我經歷了10年以上，更能體會領先伊朗20分、國際賽擊敗韓國、到昨天這場領先38分鐘的比賽，是多麽的不容易且珍貴，這些過程場上內容絕非偶然，而是大夥犧牲休息、陪伴換取來的結果。」

劉錚最後感謝父母一直以來的支持開導、時刻提醒勿忘初心，也感謝整個團隊，包括後勤，一切越來越完善，朝著更職業的方向前進，「然後還是老話一句，贏球一起狂，輸球一起扛。」

