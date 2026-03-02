MLB》巨人隊也有「士官長」？哥倫比亞左投神似勇士球星巴特勒

巨人左投山馬丁（左）神似巴特勒。（取自大聯盟官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕哥倫比亞經典賽國手山馬丁（Reiver Sanmartin）本季從紅人來到巨人，他近期因長相神似NBA勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）登上大聯盟官網。

29歲的山馬丁2021年在紅人隊登上大聯盟，4季以來僅在大聯盟層級出賽62場，防禦率5.66，巨人隊休賽季從讓渡名單撿走他，增加牛棚深度。

官網報導，多數巨人球員在休息室都叫山馬丁「吉米」，牛棚投手米勒（Erik Miller）就說，「我都是這麼叫他，比雷佛（Reiver）好念，我很肯定大部分的人都會開玩笑問他：『嘿！吉米，最近如何？』他聽了也會笑，知道我們在開玩笑。」

來自哥倫比亞的山馬丁不太看籃球，但也知道自己神似勇士球星，他坦言，以前在紅人隊的時候，隊友也都這麼叫他，「他們不叫我的名，也不叫我的姓，都叫我吉米。」

山馬丁還透露，以前在紅人的隊友曾送過自己一件巴特勒在熱火隊時期的球衣，他現在則考慮要買一件巴特勒在勇士的球衣，「我們再來看看大家會不會認錯。」

山馬丁此次將代表哥倫比亞征戰經典賽，他表示，披上國家隊的戰袍是很榮幸的一件事，也期待能與隊長、擁有14年大聯盟資歷的左投昆塔納（Jose Quintana）學習。

