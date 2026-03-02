經典賽》全速球解決大谷翔平、賞日本隊6上6下 歐力士大物：上場雙腳還在抖

寺西成騎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕歐力士大物寺西成騎今天在熱身賽面對眾星雲集的日本武士隊，展現初生之犢不畏虎的膽識，先發2局無失分，更投出6上6下的完全壓制，表現技驚四座。寺西受訪坦言，上場時雙腳還在發抖。

23歲右投寺西成騎在2024年日職選秀會以第二指名被歐力士選中，去年首度升上一軍，出賽11場有8場是先發，繳出2勝3敗、防禦率5.30的成績。今年力拚歐力士的先發輪值，今天的表現為自己爭取大大加分。

請繼續往下閱讀...

寺西成騎在官辦熱身賽首戰先發對戰經典賽日本隊，首局首打席就三振掉了近藤健介，接著全速球對決大谷翔平，與他纏鬥6球後擊出左外野飛球出局，接著讓鈴木誠也敲出游擊飛球遭接殺，首局投出三上三下。

寺西成騎2局上續投仍是威風八面，一上來就三振掉了村上宗隆，再讓吉田政上敲出三壘飛球接殺，之後K掉佐藤輝明完成投球任務。寺西成騎此役先發2局無失分，無安打無保送，另外投出3次三振，最快球速達153公里。

「上場時雙腳還在抖，」寺西成騎賽後受訪透露，捕手森友哉要求他要正面對決，不然就沒有意義了，他也坦言，能與日本隊對決真的非常開心，自己也繳出好投，很感謝前輩森友哉的引導，發揮出了自己的優勢。

