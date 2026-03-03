自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》被大谷翔平要求想慶祝手勢 讓日本隊後輩苦笑很累人....

2026/03/03 07:50

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊昨天首場官辦熱身賽以3比4敗給歐力士猛牛，日本巨星大谷翔平全場3打數0安，他交給後輩、日本火腿26歲右投北山亘基一個「臨時任務」，構思這次日本隊的慶祝手勢。北山亘基也想出一個「茶道手勢」（お茶ポーズ），但是否會被全隊正式採用仍有待觀察。

日本隊昨天賽前圍圈時，北山亘基向全隊介紹新的慶祝動作，用右手將茶碗順時針轉兩圈後啜飲，示範一段茶道動作。

日媒《體育日本》報導，這是大谷翔平交給北山亘基的「臨時任務」，要他想好一個慶祝動作並發表。北山亘基說，「既然在世界舞台作戰，就該用日本傳統姿勢。大谷桑也代言茶飲廠牌（伊藤園）的廣告。」北山想到這個「茶道手勢」，順勢調侃擔任伊藤園全球代言人的前輩大谷。

但昨天北山亘基公布「茶道手勢」後，卻被大谷翔平說：「果然還是不行，今晚再想一次。」讓北山苦笑，「這實在太累了。」北山還開玩笑說，「我的影響力不夠，如果是大谷桑或是鈴木桑（鈴木誠也）在壘上做，應該會瞬間傳開。」

鈴木誠也笑說，「好像評價不太好，應該還會再改吧。如果能再做一些更能炒熱氣氛的動作就好了。」

日本隊在2023年經典賽找來紅雀隊日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar），不僅扛下開路先鋒，打滿7場繳出上壘率4成24的稱職成績單，「轉胡椒罐」的慶祝手勢更帶動日本隊氣氛。

北山亘基。（資料照，記者陳志曲攝）北山亘基。（資料照，記者陳志曲攝）

