網球》梅德維夫奪冠但滯留杜拜 想搭私人飛機逃離所費不貲

梅德維夫。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕近期美國與以色列聯手攻擊伊朗進行軍事行動，也對網壇產生影響，男子網球好手梅德維夫（Daniil Medvedev）和盧布列夫（Andrey Rublev）等球員都滯留在杜拜，目前考慮搭私人飛機先行撤離，而ATP男子職業網球協會也對此狀況發表聲明說明。

由於中東局勢緊張，數十座機場關閉，導致多名球員滯留，其中就包括剛拿下杜拜賽冠軍的梅德維夫，根據「馬卡報」報導，他和盧布列夫打算先搭車前往葉門，準備搭私人飛機離開當地，可能會降落土耳其、亞美尼亞等地，至於其他球員，包含他們的家人、教練、ATP相關人員等約40人也有準備其他撤離計畫，報導指出，戰爭爆發也讓接送服務儼然變成另一筆生意，單程收費約2000美元（約6萬3000元台幣）。

因為不少球員滯留當地，能否參加接下來的印地安泉大師賽變得極為不確定，因此ATP也打破沉默，並透過聲明表示，他們正密切關注中東地區的局勢，並與球員、其團隊及相關地方當局保持溝通。

ATP表示，會以球員、工作人員及賽事相關人員的健康安全為首要考量，「杜拜站賽事結束後仍有少量球員及團隊成員留在當地，他們及其團隊已被安排入住賽事官方旅館，基本需求均得到充分保障。我們正與受影響人員、賽事主辦方及安全顧問直接溝通，目前出入安排仍需根據航空公司情況及官方持續評估，我們將繼續提供相應支持，確保在條件允許時，球員及其團隊能夠安全離境。我們會持續關注事態發展，並在適當時機發布最新消息。」

