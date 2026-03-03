自由電子報
足球》健工盃少年足球菁英賽落幕 四天激戰寫下熱血篇章

2026/03/03 07:56

柏文健康事業主辦健身工廠盃少年足球菁英賽落幕（官方提供）柏文健康事業主辦健身工廠盃少年足球菁英賽落幕（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕為期四天的2026健身工廠盃少年足球菁英賽正式圓滿落幕，來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍、約2100名小球員齊聚高雄，從分組循環到淘汰賽一路激戰，場場高張力對決，為台灣基層足球寫下熱血篇章。

壓軸登場的U16冠軍戰，由Attackers FC對上勁旅台中Futuro，雙方在場上展現成熟戰術執行與嚴密防守，開賽後節奏緊湊，中場對抗激烈，攻防轉換迅速，正規時間90分鐘結束仍以0：0平手，比賽進入延長賽，兩隊體能消耗更顯關鍵，台中Futuro把握一次前場界外球機會，在禁區內成功破門，攻入全場唯一進球，落後的Attackers FC持續壓上反攻，試圖扳平比分，但對手防守紀律嚴密、站位完整，未再給予太多空間，最終台中Futuro以1：0奪勝。

健身工廠盃從分組賽的激烈競逐，到淘汰賽的逆轉與驚奇晉級，呈現高水準對抗，更讓外界看見台灣青訓的深度與潛力，多支球隊在高壓環境下展現成熟戰術素養與團隊默契，也讓賽事成為觀察未來之星的重要平台。柏文健康事業主辦六年健身工廠盃少年足球菁英賽，長期致力於台灣足球與基層體育發展，透過持續投入資源與打造穩定競賽舞台，這場比賽已逐步成為國內青少年足球重要指標賽事。

