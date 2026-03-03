自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》前年11勝、去年整季報銷 道奇右投史東又傳傷情了

2026/03/03 08:55

史東。（資料照，法新社）史東。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇27歲右投史東（Gavin Stone）去年因右肩手術提前報銷，今年春訓營力拚先發輪值。但道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪透露，史東又出現右肩不適的狀況，能否趕上開幕戰出現變數。

史東曾在2024年豪取道奇全隊最多的11勝，先發25場交出3.53的防禦率，共投140.1局賞116次三振，被打擊率2成48，每局被上壘率（WHIP）為1.21。史東前一次在大聯盟先發，已經是美國時間2024年8月31日的時候，該年10月動肩膀手術，讓他缺席2025年賽季。

今年史東在熱身賽先發1場，投1局無失分，以及之後到牛棚的投球練習中，都感到右肩不適。史東目前已經停止訓練，尚未有恢復投球的時間表。

道奇今年的先發輪值中，塞揚左投史奈爾（Blake Snell）很有可能趕不上開幕戰，日本強投山本由伸和明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）都是開季先發輪值的人選。日本右投佐佐木朗希、斯漢（Emmet Sheehan）、左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）、潛力右投萊恩（River Ryan），都有機會競爭先發輪值。

