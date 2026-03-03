自由電子報
Team Taiwan

經典賽》李灝宇打2棒、張育成扛4棒 曾總解析「夢幻打線」

2026/03/03 08:31

台灣隊總教練曾豪駒受訪。（特派記者陳志曲攝）台灣隊總教練曾豪駒受訪。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者陳志曲／日本宮崎報導〕WBC經典賽台灣隊過去7場練習賽都把張育成擺在第2棒，不過，今天公辦熱身賽迎戰軟銀鷹二軍，張育成並沒有擔任2棒，無緣與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）共組夢幻的「費成連線」，而是讓旅美好手李灝宇打2棒、張育成扛4棒。

由於昨天宮崎地區大雨不斷，台灣隊首場公辦熱身賽對歐力士二軍被迫取消，只剩今天能測試完全體的「新˙台灣隊」打線，台灣隊總教練曾豪駒解釋，今天先發陣容經過多方考量，如果說整個攻勢串聯度夠好的話，有可能就是正賽的陣容，本來有兩場熱身賽做磨合，現在只剩1場，從今天比賽觀察每位選手狀況，怎麼樣去排序，後續再做商議。

過去國際賽張育成扛國家隊第4棒表現相當稱職，2023年經典他擔任4棒一壘手，4戰繳4成38打擊率，外帶2支二壘安打、2轟、7分打點，榮膺A組預賽MVP，去年2月經典賽資格賽，張育成扛4棒游擊手，4戰繳3成89打擊率，包括4支二壘安打和1轟、3分打點。

此役李灝宇擔任2棒二壘手，去年他在老虎3A出賽126場，敲出14轟、打下61分打點，發動27次盜壘其中22次成功，打擊率2成43、上壘率3成42、長打率4成06，守二壘54場共474局只出現1次失誤，二壘守備率9成95。

台灣隊今天推出20歲旅日小將張峻瑋先發，對決母隊軟銀打者，曾總說，張峻瑋一直是球隊期待的好投手，希望他在這場比賽投球，能把好的一面展現出來，對戰軟銀希望他可以讓母隊看到好的一面。

今天宮崎地區清晨撥雲見日，公辦熱身賽得以順利進行，這也是3月5日台灣隊正賽首戰澳洲前，最後一次實戰機會，曾總表示，今天看到天氣很好，很期待這場熱身賽能順利完成，這也是進入正賽的最後一場熱身賽，希望球員都能調整到位迎接正賽，把比賽感覺帶進去。

