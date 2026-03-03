經典賽》分享大谷翔平的情報給美國隊？ 若對決克蕭希望他打偏一點

克蕭。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國隊組豪華陣容，力拚在今年的世界棒球經典賽重返榮耀，最大假想敵就是日本，已退休的道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）有機會在比賽中對上前隊友大谷翔平，成為最大話題之一，對此克蕭笑說：「希望他打偏一點！」

儘管已經快滿38歲，克蕭上季在例行賽出賽32場拿下11勝2敗，防禦率3.36，表現依舊出色，這次他也加入美國隊參加經典賽，他說：「其實去年世界大賽結束後，我就休息了一段時間，但今年1月收到美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）聯絡，我沒想過會需要我，準備6個月賽季很辛苦，不過我想2週的比賽應該沒問題，而且現在狀態感覺不錯。」

尋求復仇的美國，最大勁敵之一就是日本，雙方要到複賽才能碰頭，對於是否期待對決前隊友大谷翔平？克蕭說：「希望他能打偏一點，如果能打成右外野飛球就好了，但美國和日本都有很厲害的投手，我怎麼會需要上場？我想這件事應該不會發生，但如果有需要，我也會做好準備。」

被問到有沒有關於大谷翔平的情報可以提供給美國隊，克蕭在接受「The Pat McAfee Show」訪問時表示：「他要投球也要打擊，在重訓室就像怪物一般的存在，而且他很快，他所展現出來的一切都很不可思議，我也不知道他怎麼辦到，我觀察他好幾年還是沒有答案，所以如果我們有機會對到他，那一定會很有趣，也會是一場很困難的比賽。」

