經典賽》逾30人燒肉宴霸氣買單 菅野智之：金額自行想像

菅野智之。（美聯社資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕尋求連霸的經典賽日本隊昨在大阪京瓷巨蛋進行首場公辦熱身賽，但賽前一晚的全隊燒肉宴由誰買單，意外成為媒體報導焦點，結果是由本屆最年長的36歲投手菅野智之請客，他還帥氣地說：「其實一開始就打算要付。」至於金額多少？菅野則妙回：「請大家自行想像」。

日本隊昨以3：4不敵歐力士，擔任先發2棒指定打擊的大谷翔平3打席繳白卷，還吞下1次三振，但他站上打擊區的威脅感十足，且場邊球迷會起立看球，因為「拍照時間」到了。日本隊今晚6點還有一場對阪神虎的公辦熱身賽，接著就要準備迎接6日首場正賽，對手是台灣隊。

大谷在陣中是身價最高的巨星，隊友鈴木誠也之前接受媒體採訪時就笑說，如果要辦聚餐，當然是翔平負責出錢啊！不過前天全隊30名球員合體在大阪一家燒肉店聚餐，連同相關人員在內出席人數超過30人，最後買單的是菅野智之。日本富士電視台的《旬感LIVE とれたてっ！》節目昨還追蹤此事，提到菅野透露，「其實我一開始就打算要付，在聚會快結束的時候，悄悄地把帳處理好了。」

菅野在昨熱身賽以第3任投手出場，用25球投2局未敲被安無失分，他希望能在連霸路上貢獻力量，而在賽前凝聚軍心的聚餐上，他已率先「挺身而出」。

