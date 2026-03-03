自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》坦言國際賽還沒有美好回憶 李政厚盼帶領南韓隊重返榮耀

2026/03/03 09:38

李政厚。（資料照，美聯社）李政厚。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊昨天在世界棒球經典賽公辦熱身賽以3比3與阪神虎握手言和，來自美職舊金山巨人隊的南韓隊長李政厚，他表明希望能帶領球隊闖進複賽，期盼能打滿7場比賽，意即一路挺進冠軍賽。

南韓隊在2006年首屆經典賽闖進4強，2009年殺進決賽，但過去三屆經典賽都是一輪遊，包含2023年經典賽爆冷輸澳洲隊。

這次扛起南韓隊長的李政厚坦言，3年前參加經典賽，當時還沒有感到太大的壓力和責任，「現在，責任感比壓力要沉重許多。」

李政厚說，「我真的很想坐上那家飛往美國的包機。我想打滿7場比賽，自己為國家隊效力都還沒有任何美好的回憶。」

鑒於南韓隊在2023年經典賽止步小組賽，讓李政厚表明絕對不重蹈覆轍，「（該屆）賽事結束後，甚至賽事期間，輸球後我都落下眼淚。賽事期間，我總是很緊張，有時我會想，『如果再次發生這樣的事情怎麼辦？』反覆經歷這樣的糟糕結果，讓我覺得自己跌到谷底。」

「剛開始的時候，我對參加國際賽感到興奮。」李政厚表示，「但後來，我開始擔心自己應該如何應對這些比賽。這次，我身邊都是很棒的隊友，有年輕選手、也有老將。我只需要照顧好這些人，我們就能取得好成績。」

