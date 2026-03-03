網球》不想到南美洲參賽的原因遭砲轟 西西帕斯：眾所皆知的事...

西西帕斯。（歐新社資料照）



〔記者吳孟儒／綜合報導〕希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）日前曾提過，由於南美洲的巡迴賽沒有提供優渥的出場費，讓他參賽意願不高，此言論也讓他陷入爭議，對此他澄清，「我只是在解釋網球界眾所皆知的事...。」

西西帕斯先前自爆不參加南美洲賽事，是因為官方沒有提供誘人的出場費，反觀中東賽事和歐洲賽事更有利可圖，「南美確實很熱情，但當提供的獎金有差，你也別無選擇，只能追隨支持你職業生涯的地方。」此話一出後引來軒然大波，阿根廷選手塞倫多洛（Francisco Cerundolo）就無法接受西西帕斯見錢眼開的做法和言論，他不客氣地說，「如果別想來就別來！」

看到自己被砲轟，西西帕斯解釋，「過去幾天，我看到很多關於我對賽程安排和出場費評論的討論，所以我想以簡單的方式澄清一下，首先，我真的很享受在南美洲比賽，那裡的球迷熱情特別，我對該地區的賽事和網球文化充滿尊重，我的評論從來不是抱怨，也不是為了批評。」

西西帕斯表示，在ATP巡迴賽除了獎金之外，球員能找到支持職業生涯的方式非常有限，「而ATP250和500等級的賽事往往是唯一提供出場費的機會，正因如此，賽程決定有時會受這些因素影響，我並不是特例，許多球員，尤其是頂尖球員，都會遵循這種模式。」

西西帕斯說：「我只是回答了一個關於為什麼我的賽程有時會這樣安排的問題，我在解釋職業網球界眾所周知的事情，並非對任何國家或賽事表達負面看法，我非常感謝每一個我參賽的地方，我也希望未來能在世界更多不同地區比賽。」

