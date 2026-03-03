想幹嘛？中國黃牛搶購「Team Taiwan」限定衣 台灣球迷嗆1句秒愣住

台灣插畫家在東京水道橋排隊購買Team Taiwan限定周邊時，竟有中國黃牛團也來湊熱鬧，單一地點的群組人數高達25人。（本報合成，擷取自蠢羊與奇怪生物/臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕WBC經典賽開打倒數計時，許多台灣球迷準備飛往日本為台灣隊助陣，今天（3日）開賣的東京限定應援商品更是引發瘋搶，包括極具質感的黑粉色「Team Taiwan」帽T、應援毛巾及球衣御守鑰匙圈，且僅限在日本當地販售。台灣插畫家「蠢羊與奇怪生物」也冒雨前往排隊，意外直擊中國黃牛團大舉出動湊熱鬧搶購，卻當場被台灣球迷「靈魂拷問」嗆爆。

WBC經典賽即將開打，東京限定黑粉色Team Taiwan帽T今天開賣。（擷取自Taiwolf 台灣狼/臉書）

「蠢羊與奇怪生物」在臉書粉專發文表示，今天早上在東京水道橋排隊購買台灣隊東京限定應援商品，現場排隊人龍中混入了不少中國黃牛大媽，甚至有人手機螢幕流出規模高達25人的群組對話，顯示中國黃牛團正有組織地掃貨。面對這群連「Team Taiwan」含義可能都搞不清楚的黃牛，一名排隊的台灣男子直接開砲問道：「我們今天要買的是台灣帽T，你們中國人買，是不是支持台獨啊？」

「蠢羊」指出，這句話讓中國大媽瞬間愣住，結巴回應「我不是台獨！那、那你們是台獨嗎？」台灣男子與另名台灣女子直接大方回嗆「對啦！我就台獨份子」、「我們今天來的都台獨份子啦！」這段對話讓「蠢羊」不禁直呼「好喜歡臺灣人在海外的精神狀態」，並透露排在後面的中國大媽確認買不到後，只好一邊嘟嚷「走啦走啦」一邊撤退。

消息曝光後台灣網友紛紛留言嘲諷，「中國人買這個幹嘛笑死」、「每個都錄他影片，問他你買是支持台獨喔」、「連英文代表什麼意思都不懂，有夠蠢的！」、「真的是盛況空前，台灣尚勇」、「別這樣，其實他們也想獨立」、「穿著裝台灣人」、「要開直播中國大媽棄暗投明」、「台灣人在海外簡直變了一個民族，能言善道、一打十都可以」、「正所謂嘴裡說不是、身體很誠實」、「歡迎中國大媽支持台灣獨立」。

