體育 即時新聞

經典賽》紅襪球團在置物櫃掛上國旗 鄭宗哲覺得超酷的

2026/03/03 10:07

〔特派記者陳志曲／日本宮崎報導〕效力美職紅襪的24歲旅美球員鄭宗哲，今天公辦熱身賽對軟銀鷹二軍擔任7棒游擊手，他離開紅襪大聯盟春訓營準備與台灣隊會合時，球隊裝備經理特別在他置物櫃掛上台灣國旗，讓他感到很暖心。

「紅襪球團滿用心的。」鄭宗哲表示，吉田正尚先離開紅襪與日本隊會合，置物櫃就掛上一面日本國旗，球隊裝備經理問他什麼時候離開，已準備好一面台灣國旗，這可能是球團的儀式、傳統，還有其他選手去打國家隊，置物櫃布滿各國國旗，「我覺得滿酷的，很多選手可以打國家隊，滿驕傲的感覺。」

去年鄭宗哲效力海盜曾短暫上大聯盟，出賽3場7打數未敲安吞3K，他在3A出賽107場，打擊率2成07，外帶1轟、18盜、36分打點，球季結束數度遭DFA（指定讓渡），從海盜到光芒、大都會、國民，最終落腳紅襪。

鄭宗哲說，去年季後換了很多球隊，好在人在台灣，不用搬來搬去的，直接等消息，「紅襪真的是非常、非常棒的球團。」

鄭宗哲在紅襪40人名單，今年大聯盟春訓熱身賽出賽5場6打數敲1安外帶1盜，選到4次保送，上壘率高達5成。

談到大聯盟熱身賽表現，鄭宗哲說，「我覺得超好的，真的，超好的。」他指出，雖然打擊率不高，但選到幾次保送，很多出局的球都打得很強勁，單純運氣不好，是這1、2年最棒的感覺，Live BP（實戰投打練習）也打得還不錯，紅襪幫他調整的滿好的。

2月28日鄭宗哲飛抵宮崎與台灣隊會合，他表示，這幾天練球感覺很棒、很享受，日本很漂亮，大家氣氛都還不錯。

