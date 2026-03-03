NBA》組新三巨頭？ 詹皇若成自由球員 柯瑞和嘴綠將全力招募

柯瑞（右）、詹姆斯（左）。（資料照，路透）



〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人一哥詹姆斯（LeBron James）將在今年球季結束後成為完全自由球員，根據《Lakers Daily》消息，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）和D.格林（Draymond Green）有意全力招募他加入，加上詹皇和柯瑞曾於2024年巴黎奧運合作，雙方關係融洽，不排除有任何合作機會。

41歲的詹姆斯為目前NBA歷史得分王，生涯締造許多輝煌紀錄，外界評估下個賽季他高機率會續戰，他也可能會在本賽季結束後成為完全自由球員，這將是他自2018年以來首次成為自由球員。

《Lakers Daily》指出，詹姆斯和柯瑞、格林的關係很好，加上詹皇和格林的經紀人都是保羅（Rich Paul），詹皇過去也多次表態想和柯瑞合作，因而出現各種傳聞。內文提到，「NBA圈內大多數人預計詹姆斯若今年休賽季不退役，將會與湖人續約或加盟騎士。然而，考慮到詹姆斯與柯瑞和格林的良好關係，也不能排除他加盟勇士的可能性。」

除了和柯瑞、格林關係友好，地理位置也可能是考慮關鍵，《Lakers Daily》指出，洛杉磯到舊金山僅一個半小時航程，而詹皇的家人目前都住在洛杉磯，「加盟勇士可以讓詹姆斯在不留在湖人隊的情況下，相對靠近家人。」消息人士指出，巴特勒在遭遇右膝十字韌帶撕裂後，賽季報銷也無法確定歸期，因而需要其他人手，詹姆斯或許會成為他們追逐的對象。

