經典賽》鄭宗哲久違合體李灝宇 「既陌生又熟悉的感覺」

2026/03/03 10:30

李灝宇。（特派記者陳志曲攝）李灝宇。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者陳志曲／日本宮崎報導〕今天公辦熱身賽台灣隊迎戰軟銀鷹二軍，李灝宇擔任2棒二壘手、鄭宗哲打7棒守游擊，重現2019年U18世界冠軍黃金二游搭檔。

與李灝宇久違二游合體，鄭宗哲說，U18世界盃拿下冠軍、杭州亞運都有跟李灝宇搭配過二游，感覺還不錯，希望這次有更好的表現，雖然默契搭配還不到非常熟悉，畢竟沒有長期集訓，但也算還不錯，「既陌生又熟悉的感覺。」

鄭宗哲表示，昨天有再跟李灝宇討論守備細節，例如站位都知道怎麼做，只是細節要再確認，跟教練團討論到時候比賽要如何執行，彼此先講好。

去年鄭宗哲短暫上過大聯盟，在海盜3A出賽107場累計打擊率2成09，另有18盜，守游擊70場共581.1局出現6次失誤、守備率9成73，李灝宇在老虎3A出賽126場敲出14轟外帶22盜、打擊率2成43，守二壘54場共474局只發生1次失誤、守備率9成95。

此役台美混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任1棒中外野手，與李灝宇、鄭宗哲一同鞏固中線守備，首局首打席費仔就敲出安打，鄭宗哲說，「我會和費仔聊天，提醒他等一下要做什麼，畢竟聽不懂中文，我知道那種感覺不是很好，就當一個好隊友，盡量主動提醒他，不要讓他覺得自己不知道要幹什麼。」

鄭宗哲強調，費仔完全聽不懂中文，對費仔來說這是完全猜不出來的語言，應該滿辛苦的，所以盡可能幫助他，讓他感覺跟大家是一樣的。

鄭宗哲。（特派記者陳志曲攝）鄭宗哲。（特派記者陳志曲攝）

