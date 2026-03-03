經典賽》道奇二連霸後完美謝幕 克蕭談退休：我太愛棒球了！

克蕭參與美國隊練球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著道奇去年完成2連霸，陣中傳奇強投克蕭（Clayton Kershaw）的大聯盟生涯也正式落幕，不過退休後他依然接受美國徵招，最後一舞將在經典賽上演，談到他的職棒生涯，克蕭受訪表示他實在太愛棒球了。

克蕭在節目《Pat McAfee Show》談到退休，表示做出決定的原因很簡單，就是看他自己是否還可以完成投球任務，克蕭說他的球速在6、7年前就沒法再變快，接著速度慢慢下滑，每次休賽季牛棚球速82、83英里，都讓他懷疑自己賽季能不能投到90英里，後來面臨受傷、手術，坦言術後康復不是件輕鬆的事情。

請繼續往下閱讀...

「所以我覺得這不是一年突然發生的事情，而是時間慢慢累積的結果。」克蕭說道。

這樣的狀況每年不斷循環，克蕭感覺去年就是他最後一年了，他很愛打棒球、很愛比賽、很愛道奇的隊友們，這些原因讓他決定要投到手臂不能再投為止，而去年他感覺手臂告訴他，是時候結束了。

對於決定在經典賽「復出」，克蕭解釋準備一個賽季很辛苦，但如果只是2週的比賽，他感覺沒有問題，並透露自己近況不錯，而對於有機會在經典賽對決大谷翔平，克蕭則笑說：「希望他打偏一點！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法