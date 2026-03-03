自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全運會》奪牌選手宜蘭再加碼 金牌最高可領28.8萬元

2026/03/03 11:13

宜蘭縣去年在全運會中，奪下13金、10銀及19銅佳績，奪牌選手今年可向縣府申請補助金。（宜蘭縣政府提供）宜蘭縣去年在全運會中，奪下13金、10銀及19銅佳績，奪牌選手今年可向縣府申請補助金。（宜蘭縣政府提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府訂定「宜蘭縣績優運動選手培訓補助金發給辦法」，最快本月底前公告，未來只要設籍宜蘭運動員，在每2年舉辦的全國運動會（全運會）中拿下前3名，就可獲頒補助金，金牌最高領28.8萬元，去年奪牌選手也適用，教育處估將頒發逾570萬元獎金，鼓勵選手繼續爭光。

宜蘭縣去年在全運會中，奪下13金、10銀及19銅佳績，總計42面獎牌榮獲大會獎，排名全國非六都第二，輕艇好手賴冠傑、田徑選手陳潔安及鐵餅選手李慈雲等人皆奪金，其中李慈雲更打破大會紀錄。

宜蘭縣府教育處長陳金奇說，全運會由教育部主辦，每2年1次，以「亞運」及「奧運」的正式競賽項目為主，定位「競技型」體育賽事，針對獲得前3名、金銀銅牌選手，將提供為期2年的培訓補助金，以實質經濟支持，減輕選手訓練負擔，鼓勵持續代表宜蘭參賽並爭取更高榮譽。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，縣府展現對體育的重視，也感謝縣議會支持，一起致力改善宜蘭體育的軟、硬體環境，讓優秀選手能安心在宜蘭訓練，全運會奪金選手，2年最高可獲得28.8萬元的補助金。

教育處補充，全運會個人賽第一名，每人每月1萬2千元、第二名每人每月6千元、第三名每人每月2千元；團體項目或接力賽第一名每人每月8千元、第二名每人每月3千元、第三名每人每月1千元。1次發給12個月，可連發2次。

教育處表示，去年全運會獲獎選手也適用，依規定擇取最優成績後，估計將頒發12金、10銀及14銅補助金，首年經費285萬6千元；選手申請前，須設籍宜蘭1年以上，獲頒補助金期間也須持續設籍宜蘭，若違反運動禁藥、精神及詐欺等規定，將依法追繳溢領補助金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中