全運會》奪牌選手宜蘭再加碼 金牌最高可領28.8萬元

宜蘭縣去年在全運會中，奪下13金、10銀及19銅佳績，奪牌選手今年可向縣府申請補助金。（宜蘭縣政府提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府訂定「宜蘭縣績優運動選手培訓補助金發給辦法」，最快本月底前公告，未來只要設籍宜蘭運動員，在每2年舉辦的全國運動會（全運會）中拿下前3名，就可獲頒補助金，金牌最高領28.8萬元，去年奪牌選手也適用，教育處估將頒發逾570萬元獎金，鼓勵選手繼續爭光。

宜蘭縣去年在全運會中，奪下13金、10銀及19銅佳績，總計42面獎牌榮獲大會獎，排名全國非六都第二，輕艇好手賴冠傑、田徑選手陳潔安及鐵餅選手李慈雲等人皆奪金，其中李慈雲更打破大會紀錄。

宜蘭縣府教育處長陳金奇說，全運會由教育部主辦，每2年1次，以「亞運」及「奧運」的正式競賽項目為主，定位「競技型」體育賽事，針對獲得前3名、金銀銅牌選手，將提供為期2年的培訓補助金，以實質經濟支持，減輕選手訓練負擔，鼓勵持續代表宜蘭參賽並爭取更高榮譽。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，縣府展現對體育的重視，也感謝縣議會支持，一起致力改善宜蘭體育的軟、硬體環境，讓優秀選手能安心在宜蘭訓練，全運會奪金選手，2年最高可獲得28.8萬元的補助金。

教育處補充，全運會個人賽第一名，每人每月1萬2千元、第二名每人每月6千元、第三名每人每月2千元；團體項目或接力賽第一名每人每月8千元、第二名每人每月3千元、第三名每人每月1千元。1次發給12個月，可連發2次。

教育處表示，去年全運會獲獎選手也適用，依規定擇取最優成績後，估計將頒發12金、10銀及14銅補助金，首年經費285萬6千元；選手申請前，須設籍宜蘭1年以上，獲頒補助金期間也須持續設籍宜蘭，若違反運動禁藥、精神及詐欺等規定，將依法追繳溢領補助金。

