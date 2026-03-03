自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》2月大低潮只拿4勝 金塊「反潮流」變陣打雙塔

2026/03/03 12:57

金塊客場3分險勝爵士。（美聯社）金塊客場3分險勝爵士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊2月份陷入低潮，整個月只拿下4勝，排名也一路下滑跌出西部前3，在陣中面臨傷病潮的情況下，今天對爵士比賽出奇招變陣，派出已經不流行的雙塔陣容先發，最終128比125贏下比賽。

金塊由於戈登（Aaron Gordon）、華森（Peyton Watson）受傷，甚至連剛轉成正式合約的瓊斯（Spencer Jones）也受傷，球隊4號位出現空缺，對此今天變陣打爵士，擺出「大V」瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）、約基奇（Nikola Jokic）的雙塔陣容先發，不過面對傷兵滿滿的爵士，兩隊前三節打完保持拉鋸，金塊靠著穆雷（Jamal Murray）前三節狂飆35分帶領下，帶著7分領先進入決勝節。

決勝節金塊分開約基奇、瓦倫丘納斯上場時間，擺出一大四小陣容，落後的爵士展現韌性，在喬治（Keyonte George）帶領下一度反超比數，不過關鍵時刻金塊雙星聯手得分，終場前6.1秒約基奇兩罰命中，鎖定勝局。

約基奇全場22分12籃板5助攻，近期不準的三分線今天完全沒有出手，瓦倫丘納斯方面則有13分6籃板，今年首度入選明星賽的穆雷全場狂飆45分，其中18分集中在第三節。

爵士部分，喬治36分全隊最佳，其中15分在第四節拿到，不過最終依然不敵金塊雙星。

穆雷今天狂飆45分。（美聯社）穆雷今天狂飆45分。（美聯社）

