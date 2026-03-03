自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》223勝傳奇克蕭盛讚山本由伸 像《小子難纏》大師角色

2026/03/03 11:47

經典賽》223勝傳奇克蕭盛讚山本由伸 像《小子難纏》大師角色克蕭（右）。（資料照，今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在大聯盟累計223勝的傳奇左投克蕭去年宣布退役，今年仍決定披上經典賽美國隊戰袍，也有機會面對前道奇隊友大谷翔平和山本由伸所屬的日本隊，在提及山本時更用經典電影《小子難纏》中的空手道大師宮城先生來形容，十分佩服他持之以恆的人格特質。

克蕭隨美國隊在亞利桑納州集訓，他在接受美國體育談話節目「The Pat McAfee Show」連線採訪時，也談到大谷和山本兩位前隊友，認為他們的人品都很棒，但指出，兩人的備戰風格截然不同。

談到山本時，克蕭進一步以美國賣座電影「小子難纏」中的角色，去形容他的個性，「提到日本文化，大家可能會想到像宮城先生（Mr. Miyagi）那樣的形象，由伸真的就是那種感覺。」在電影中，宮城先生不只傳授主角丹尼爾武術，更以耐心與愛心教導人生哲理，克蕭認為山本與這個角色的相似之處，在於他對基本功的重視與持之以恆的態度。

「由伸每天都在重量訓練室完成同樣的例行訓練。」克蕭強調，山本展現出的持續力與反覆磨練的精神，令人印象深刻。美國隊在本屆經典賽與墨西哥、義大利、英國、巴西分在B組，若要和分在C組的日本交手，則必須要重演上屆經典賽在決賽交手，克蕭說，「如果真的對上他們，一定會很有趣，也會是場艱難的比賽。」

