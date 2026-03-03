自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》和父親並肩作戰圓兒時夢想 小塔提斯喊話拚全勝

2026/03/03 11:53

教士隊球星小塔提斯。（法新社資料照）教士隊球星小塔提斯。（法新社資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽D組，多明尼加和以色列、荷蘭、尼加拉瓜和委內瑞拉同組。多明尼加隊眾星雲集，本屆終於可望參與的教士隊球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）就興奮坦言：「我正是為這個舞台而生。」

2021年經典賽受疫情影響，上屆2023年經典賽期間，小塔提斯則因藥檢未過沒能出賽。今年終於正式代表多明尼加，小塔提斯說：「這是夢想成真，這是我從小就想要的事。現在在人生與職業生涯這個階段能夠實現，是非常特別的時刻。」

2013年經典賽，多明尼加隊勇奪冠軍，當年14歲的小塔提斯每場比賽都關注，回憶當時，他說：「一場都沒輸！太瘋狂了！但若有哪屆多明尼加隊能與當時相提並論，我想大概就是我們這屆了。」小塔提斯目標全勝奪冠，即便面對強敵日本隊，他也認為有機會贏球。

更具意義的是，小塔提斯之父塔提斯（Fernando Tatis），加入總教練普侯斯（Albert Pujols）領軍的多明尼加教練團。小塔提斯曾在冬季聯盟為父親執教的隊伍效力，如今兩人在經典賽再次共事。小塔提斯說：「我們以前就合作過，但能在WBC這樣的舞台上一起，是非常酷的事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中