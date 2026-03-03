經典賽》和父親並肩作戰圓兒時夢想 小塔提斯喊話拚全勝

教士隊球星小塔提斯。（法新社資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽D組，多明尼加和以色列、荷蘭、尼加拉瓜和委內瑞拉同組。多明尼加隊眾星雲集，本屆終於可望參與的教士隊球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）就興奮坦言：「我正是為這個舞台而生。」

2021年經典賽受疫情影響，上屆2023年經典賽期間，小塔提斯則因藥檢未過沒能出賽。今年終於正式代表多明尼加，小塔提斯說：「這是夢想成真，這是我從小就想要的事。現在在人生與職業生涯這個階段能夠實現，是非常特別的時刻。」

請繼續往下閱讀...

2013年經典賽，多明尼加隊勇奪冠軍，當年14歲的小塔提斯每場比賽都關注，回憶當時，他說：「一場都沒輸！太瘋狂了！但若有哪屆多明尼加隊能與當時相提並論，我想大概就是我們這屆了。」小塔提斯目標全勝奪冠，即便面對強敵日本隊，他也認為有機會贏球。

更具意義的是，小塔提斯之父塔提斯（Fernando Tatis），加入總教練普侯斯（Albert Pujols）領軍的多明尼加教練團。小塔提斯曾在冬季聯盟為父親執教的隊伍效力，如今兩人在經典賽再次共事。小塔提斯說：「我們以前就合作過，但能在WBC這樣的舞台上一起，是非常酷的事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法