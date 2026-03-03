自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》拓展籃球文化邊界 球員也能是模特兒走上台北時裝週伸展台

2026/03/03 12:17

TPBL宣布INMORIES 成為聯盟官方合作夥伴（TPBL提供）TPBL宣布INMORIES 成為聯盟官方合作夥伴（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL台灣職業籃球大聯盟正式宣布，時裝品牌 INMORIES 成為聯盟官方合作夥伴。雙方將攜手推出聯盟官方商品及冠軍賽系列限定商品，並首度將籃球與時尚跨界結合，於 INMORIES 參與台北時裝週期間，邀請聯盟球員擔任伸展台模特兒，共同展現運動與設計交織的嶄新風貌。

TPBL 持續致力於拓展籃球文化的邊界，不僅在賽事內容與轉播品質上精進，更積極思考如何讓籃球走進更多元的生活場景。此次與 INMORIES 的合作，象徵聯盟品牌策略的重要一步，讓籃球不只屬於球迷，更成為日常穿搭與文化認同的一部分。TPBL 表示，時尚元素的導入，有助於籃球品牌跳脫「僅屬於球迷」的框架，轉化為更具文化象徵性的存在。透過設計語言的轉譯，時尚消費者、潮流族群、設計圈與 KOL 等族群，將有機會因為聯名商品而與籃球產生新的連結。相較於純運動導向商品，時尚設計更容易吸引女性市場及「不一定觀看比賽、但認同文化」的消費者，進一步拓展聯盟品牌的審美高度與延展性。

本次合作亮點之一，將於 INMORIES 參與台北時裝週期間，邀請 TPBL 聯盟球員登上伸展台，以不同於賽場上的姿態詮釋籃球風格。這不僅是一場時尚展演，更是一場文化交流，讓運動員作為城市文化的代表，跨界對話設計與創意產業。TPBL強調，籃球不只是競技，更是一種生活態度。未來聯盟也將持續透過多元跨界合作，拓展品牌想像力，讓籃球文化成為世代共享的風格象徵。

