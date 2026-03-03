自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》台灣隊3場關鍵預賽 宜蘭光電球場轉播

2026/03/03 12:26

2026年世界棒球經典賽即將點燃戰火，宜蘭縣政府邀請縣民應援，6日至8日將在宜蘭運動公園光電球場舉辦戶外轉播活動。（宜蘭縣政府提供）2026年世界棒球經典賽即將點燃戰火，宜蘭縣政府邀請縣民應援，6日至8日將在宜蘭運動公園光電球場舉辦戶外轉播活動。（宜蘭縣政府提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕2026年世界棒球經典賽即將點燃戰火，宜蘭縣政府邀請縣民應援，6日至8日將在宜蘭運動公園光電球場舉辦戶外轉播活動，將聚焦台日大戰、迎戰捷克及台韓大戰等3場關鍵預賽，為在球場上奮戰的台灣國手們吶喊加油。

經典賽火熱開打，宜蘭縣府將舉辦戶外轉播，邀請民眾感受國際賽事魅力，轉播賽程分別為3月6日晚間6點的「台日大戰」（日本vs台灣）、3月7日上午11點迎戰歐洲勁旅（台灣vs捷克），以及3月8日上午11點登場的「台韓大戰」（台灣vs韓國）。

地點位於宜蘭運動公園光電球場，周邊交通動線方便也好停車，更可容納上百群眾，現場將架設高畫質巨型螢幕進行賽事直播，讓球迷能零時差，掌握最新戰況，一起享受熱血沸騰、如臨現場的觀賽體驗。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，棒球是凝聚國人向心力的重要國球運動，經典賽更是全球矚目的體育盛事，透過在光電球場戶外轉播，希望提供縣民一個寬敞、舒適且具備綠能環保意義的觀賽空間，用最熱烈的歡呼聲，傳遞宜蘭的熱情，做選手最堅強的後盾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中