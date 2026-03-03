經典賽》台灣隊3場關鍵預賽 宜蘭光電球場轉播

2026年世界棒球經典賽即將點燃戰火，宜蘭縣政府邀請縣民應援，6日至8日將在宜蘭運動公園光電球場舉辦戶外轉播活動。（宜蘭縣政府提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕2026年世界棒球經典賽即將點燃戰火，宜蘭縣政府邀請縣民應援，6日至8日將在宜蘭運動公園光電球場舉辦戶外轉播活動，將聚焦台日大戰、迎戰捷克及台韓大戰等3場關鍵預賽，為在球場上奮戰的台灣國手們吶喊加油。

經典賽火熱開打，宜蘭縣府將舉辦戶外轉播，邀請民眾感受國際賽事魅力，轉播賽程分別為3月6日晚間6點的「台日大戰」（日本vs台灣）、3月7日上午11點迎戰歐洲勁旅（台灣vs捷克），以及3月8日上午11點登場的「台韓大戰」（台灣vs韓國）。

地點位於宜蘭運動公園光電球場，周邊交通動線方便也好停車，更可容納上百群眾，現場將架設高畫質巨型螢幕進行賽事直播，讓球迷能零時差，掌握最新戰況，一起享受熱血沸騰、如臨現場的觀賽體驗。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，棒球是凝聚國人向心力的重要國球運動，經典賽更是全球矚目的體育盛事，透過在光電球場戶外轉播，希望提供縣民一個寬敞、舒適且具備綠能環保意義的觀賽空間，用最熱烈的歡呼聲，傳遞宜蘭的熱情，做選手最堅強的後盾。

