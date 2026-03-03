經典賽》WBC開打前最後一戰 台灣隊5：1擊敗軟銀二軍

台灣隊費爾柴德敲出安打。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者陳志曲／日本宮崎報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽將在後天點燃戰火，台灣隊今天在宮崎SOKKEN球場進行公辦熱身賽，對手為軟銀鷹二軍，這是正賽開打前最後一場實戰機會，台灣隊全場敲出9支安打，首次穿上國家隊球衣出賽的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）貢獻兩安，林安可同樣擊出雙安，加上對方守備發生3次失誤，最終台灣隊就以5：1擊敗軟銀二軍。

此役2局上台灣隊進攻，林安可、吳念庭接連敲安，蔣少宏擊出內野滾地球，造成對方游擊手接球失誤先馳得點，接著陳晨威擊出內野安打再添1分，再盜上二壘，費仔擊出安打進帳1分打點，只是陳晨威直闖本壘搶分遭回傳球觸殺出局，前兩局結束台灣隊取得3：0領先。

台灣隊悶了4局，7局上攻勢再起，陳晨威、費仔選到保送，隊長陳傑憲擊出安打，加上中外野手接球失誤，台灣隊一口氣拿下2分擴大戰果。

台灣隊啟用投手車輪戰，張峻瑋、胡智爲、張奕、林詩翔、陳冠宇、林凱威、曾峻岳依序登板各投1局無失分，7人合計被敲4安、飆出8無失分，剩下兩局由日本獨立聯盟支援投手完成，軟銀二軍只在8局下追回1分。

台灣隊費爾柴德敲出安打。（特派記者陳志曲攝）

蔣少宏（中）跑回一分。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊先發投手張峻瑋。（特派記者陳志曲攝）

