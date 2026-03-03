自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》WBC開打前最後一戰 台灣隊5：1擊敗軟銀二軍

2026/03/03 12:35

台灣隊費爾柴德敲出安打。（特派記者陳志曲攝）台灣隊費爾柴德敲出安打。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者陳志曲／日本宮崎報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽將在後天點燃戰火，台灣隊今天在宮崎SOKKEN球場進行公辦熱身賽，對手為軟銀鷹二軍，這是正賽開打前最後一場實戰機會，台灣隊全場敲出9支安打，首次穿上國家隊球衣出賽的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）貢獻兩安，林安可同樣擊出雙安，加上對方守備發生3次失誤，最終台灣隊就以5：1擊敗軟銀二軍。

此役2局上台灣隊進攻，林安可、吳念庭接連敲安，蔣少宏擊出內野滾地球，造成對方游擊手接球失誤先馳得點，接著陳晨威擊出內野安打再添1分，再盜上二壘，費仔擊出安打進帳1分打點，只是陳晨威直闖本壘搶分遭回傳球觸殺出局，前兩局結束台灣隊取得3：0領先。

台灣隊悶了4局，7局上攻勢再起，陳晨威、費仔選到保送，隊長陳傑憲擊出安打，加上中外野手接球失誤，台灣隊一口氣拿下2分擴大戰果。

台灣隊啟用投手車輪戰，張峻瑋、胡智爲、張奕、林詩翔、陳冠宇、林凱威、曾峻岳依序登板各投1局無失分，7人合計被敲4安、飆出8無失分，剩下兩局由日本獨立聯盟支援投手完成，軟銀二軍只在8局下追回1分。

台灣隊費爾柴德敲出安打。（特派記者陳志曲攝）台灣隊費爾柴德敲出安打。（特派記者陳志曲攝）

蔣少宏（中）跑回一分。（特派記者陳志曲攝）蔣少宏（中）跑回一分。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊先發投手張峻瑋。（特派記者陳志曲攝）台灣隊先發投手張峻瑋。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中