自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》《冠軍之路》票房破9000萬 賈永婕包場並在101點燈力挺台灣隊

2026/03/03 12:53

經典賽》《冠軍之路》票房破9000萬 賈永婕包場並在101點燈力挺台灣隊陳冠宇（中）、啦啦隊員心璇（左）與應援團長陳柏宇Aby（右）日前現身戲院與球迷相見歡。（牽猴子 提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕由威剛科技、中華職棒共同出品，年度最熱血紀錄片電影《冠軍之路》口碑票房持續延燒，在第6屆世界棒球經典賽正式開打、全民為台灣隊集氣之際，電影票房正式突破9000萬大關，票房達到9092萬，熱度氣勢持續攀升中。日前不只中華職棒會長蔡其昌、台灣隊投手陳冠宇、應援團長陳柏宇Aby和啦啦隊員心璇特地參與映後活動，台北101董事長賈永婕也包場力挺，並透露自己每一次棒球世界賽事都沒缺席的難忘回憶，廳內氣氛相當熱烈。《冠軍之路》不僅紀錄台灣隊拿下世界棒球12強賽奪得冠軍的歷程，也為即將開打的經典賽提前暖身，歡迎全台企業包場共襄盛舉，替本週的經典賽事集氣吶喊，將這份承載著臺灣棒球翻身的重要記憶延續下去，期盼將這份好成績與祝福，傳遞給遠在日本備戰的台灣隊選手們，期待捷報再度傳回臺灣。

透過《冠軍之路》讓賈永婕喚回2013年世界棒球經典賽和2024年世界棒球12強賽的賽事記憶，她猶記2013年打扮成性感啦啦隊模樣，穿著比基尼搭配球衣坐在本壘後方為台灣隊加油，在領先時刻和附近的日本人用日文歡呼叫囂，「不好意思」、「掰掰」，沒想到最後台灣隊仍在精彩的延長賽中敗給了日本隊，她癱軟坐在椅子上哭泣，這時被身邊的日本人反將一軍，回敬「謝謝」，她記取上次教訓來到2024年，她親臨東京巨蛋應援，但不敢驕傲，要大家一起沉住氣加油；而這次的世界棒球經典賽她也不缺席，表示，「比照上次比賽，3月4日開始每天一晚上都會在台北101點燈，幫台灣隊加油」。導演龍男・以撒克・凡亞思也打氣：「雖然不能驕傲，但我們要有自信，我們是世界冠軍。」

賈永婕透露日前和大師兄林智勝聊到在2013年的賽事上，對日本一役因9局下的盜壘觸殺失誤一事，大讚林智勝非常有運動家精神，因對方表示對自己而言，棒球就是裁判說得算，他絕對服從，而這段遺憾也被精華地紀錄在《冠軍之路》裡。《冠軍之路》票房再一千萬就要破億，賈永婕最後也喊話大家持續包場，讓《冠軍之路》站上影史新紀錄。而中華職棒會長蔡其昌仍持續為臺灣棒球盡心盡力，日前適逢台灣隊與日本職業棒球隊舉行「國際交流賽」前，特地現身戲院與球迷同樂，再次提到臺灣球迷對棒球的情感是「又愛又恨」，但自從2024年拿下世界3大賽事之一的世界12強冠軍後，臺灣球迷終於不必再用「唱衰」、「雖敗猶榮」的方式安慰自己，他直言：「國家隊的成長與蛻變，臺灣球迷一定都看得見。」

啦啦隊員心璇也分享2024年看到冠軍誕生的難忘時刻，當時她半夜訂機票飛往日本，即便場上比數來到4比0都還是很緊張，直到見證奪冠的那刻，心璇坦言：「完全不敢相信會真的發生。」因為最初名單公布時，不只外界不看好，甚至連部分自己人都缺乏信心，但球員們始終抱著「證明給大家看」的決心，一路過關斬將，最終將世界冠軍贏回臺灣。《冠軍之路》將這份不被看好卻堅持到底的信念完整保留下來，也讓觀眾在3月5日經典賽開打前，再一次感受到屬於臺灣棒球的熱血與驕傲。

台灣隊投手陳冠宇近日也再度現身戲院與球迷相見歡，談到紀錄片中的比賽關鍵時刻，陳冠宇笑說牛棚區的大家幾乎都緊張到沒講話，取而代之的是此起彼落的乾嘔聲，「說不緊張是騙人的」他坦言自己也忍不住乾嘔，但為了維持資深選手的氣場，特地躲到一旁整理情緒、排解壓力。此外，陳冠宇也透露自己在場上太專注於比賽，真的沒有注意到換捕手，因為離（奪冠）目標越近的時候，反而會更擔心突發狀況出現，他也稱讚學弟們表現沉穩、不怯場，「每一顆球都很重要不能鬆懈，一場比賽可能投150顆球，150顆都要全神貫注，場上8位守備球員真的很值得掌聲。」他也很感謝2013年學長們留下一個很棒的舞台，讓身為後輩的他們可以追隨學長的腳步去打每一場國際賽，無論是學長的傳承或是球員的實力，他認為這都是讓臺灣棒球持續進步的重要力量。

《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與多家國內媒體正式授權；威剛科技、中華職棒共同出品，監製張永昌、黃瓀潢領軍，導演龍男・以撒克・凡亞思執導，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。紀錄片《冠軍之路》現正全臺盛大熱映中，邀請所有正在為夢想努力的人，走進戲院，一起感受屬於每個人的冠軍之路。

經典賽》《冠軍之路》票房破9000萬 賈永婕包場並在101點燈力挺台灣隊《冠軍之路》不僅紀錄台灣隊拿下世界棒球12強賽奪得冠軍的歷程，也為即將開打的經典賽提前暖身。（牽猴子 提供）

投手陳冠宇（中）出席映後和球迷分享比賽心情，應援團長陳柏宇Aby（左）與啦啦隊員心璇（右）帶動觀眾高喊應援。（牽猴子 提供）投手陳冠宇（中）出席映後和球迷分享比賽心情，應援團長陳柏宇Aby（左）與啦啦隊員心璇（右）帶動觀眾高喊應援。（牽猴子 提供）

賈永婕（左）和導演龍男・以撒克・凡亞思（右）分享《冠軍之路》心情，也喚起自己親臨賽事的回憶。（牽猴子 提供）賈永婕（左）和導演龍男・以撒克・凡亞思（右）分享《冠軍之路》心情，也喚起自己親臨賽事的回憶。（牽猴子 提供）

賈永婕包場《冠軍之路》。（牽猴子 提供）賈永婕包場《冠軍之路》。（牽猴子 提供）

適逢台灣隊與日本職業棒球隊舉行「國際交流賽」，中華職棒會長蔡其昌在球賽開打前特地現身戲院與球迷同樂。（牽猴子 提供）適逢台灣隊與日本職業棒球隊舉行「國際交流賽」，中華職棒會長蔡其昌在球賽開打前特地現身戲院與球迷同樂。（牽猴子 提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中