經典賽》《冠軍之路》票房破9000萬 賈永婕包場並在101點燈力挺台灣隊

陳冠宇（中）、啦啦隊員心璇（左）與應援團長陳柏宇Aby（右）日前現身戲院與球迷相見歡。（牽猴子 提供）



〔記者林宥辰／台北報導〕由威剛科技、中華職棒共同出品，年度最熱血紀錄片電影《冠軍之路》口碑票房持續延燒，在第6屆世界棒球經典賽正式開打、全民為台灣隊集氣之際，電影票房正式突破9000萬大關，票房達到9092萬，熱度氣勢持續攀升中。日前不只中華職棒會長蔡其昌、台灣隊投手陳冠宇、應援團長陳柏宇Aby和啦啦隊員心璇特地參與映後活動，台北101董事長賈永婕也包場力挺，並透露自己每一次棒球世界賽事都沒缺席的難忘回憶，廳內氣氛相當熱烈。《冠軍之路》不僅紀錄台灣隊拿下世界棒球12強賽奪得冠軍的歷程，也為即將開打的經典賽提前暖身，歡迎全台企業包場共襄盛舉，替本週的經典賽事集氣吶喊，將這份承載著臺灣棒球翻身的重要記憶延續下去，期盼將這份好成績與祝福，傳遞給遠在日本備戰的台灣隊選手們，期待捷報再度傳回臺灣。

透過《冠軍之路》讓賈永婕喚回2013年世界棒球經典賽和2024年世界棒球12強賽的賽事記憶，她猶記2013年打扮成性感啦啦隊模樣，穿著比基尼搭配球衣坐在本壘後方為台灣隊加油，在領先時刻和附近的日本人用日文歡呼叫囂，「不好意思」、「掰掰」，沒想到最後台灣隊仍在精彩的延長賽中敗給了日本隊，她癱軟坐在椅子上哭泣，這時被身邊的日本人反將一軍，回敬「謝謝」，她記取上次教訓來到2024年，她親臨東京巨蛋應援，但不敢驕傲，要大家一起沉住氣加油；而這次的世界棒球經典賽她也不缺席，表示，「比照上次比賽，3月4日開始每天一晚上都會在台北101點燈，幫台灣隊加油」。導演龍男・以撒克・凡亞思也打氣：「雖然不能驕傲，但我們要有自信，我們是世界冠軍。」

賈永婕透露日前和大師兄林智勝聊到在2013年的賽事上，對日本一役因9局下的盜壘觸殺失誤一事，大讚林智勝非常有運動家精神，因對方表示對自己而言，棒球就是裁判說得算，他絕對服從，而這段遺憾也被精華地紀錄在《冠軍之路》裡。《冠軍之路》票房再一千萬就要破億，賈永婕最後也喊話大家持續包場，讓《冠軍之路》站上影史新紀錄。而中華職棒會長蔡其昌仍持續為臺灣棒球盡心盡力，日前適逢台灣隊與日本職業棒球隊舉行「國際交流賽」前，特地現身戲院與球迷同樂，再次提到臺灣球迷對棒球的情感是「又愛又恨」，但自從2024年拿下世界3大賽事之一的世界12強冠軍後，臺灣球迷終於不必再用「唱衰」、「雖敗猶榮」的方式安慰自己，他直言：「國家隊的成長與蛻變，臺灣球迷一定都看得見。」

啦啦隊員心璇也分享2024年看到冠軍誕生的難忘時刻，當時她半夜訂機票飛往日本，即便場上比數來到4比0都還是很緊張，直到見證奪冠的那刻，心璇坦言：「完全不敢相信會真的發生。」因為最初名單公布時，不只外界不看好，甚至連部分自己人都缺乏信心，但球員們始終抱著「證明給大家看」的決心，一路過關斬將，最終將世界冠軍贏回臺灣。《冠軍之路》將這份不被看好卻堅持到底的信念完整保留下來，也讓觀眾在3月5日經典賽開打前，再一次感受到屬於臺灣棒球的熱血與驕傲。

台灣隊投手陳冠宇近日也再度現身戲院與球迷相見歡，談到紀錄片中的比賽關鍵時刻，陳冠宇笑說牛棚區的大家幾乎都緊張到沒講話，取而代之的是此起彼落的乾嘔聲，「說不緊張是騙人的」他坦言自己也忍不住乾嘔，但為了維持資深選手的氣場，特地躲到一旁整理情緒、排解壓力。此外，陳冠宇也透露自己在場上太專注於比賽，真的沒有注意到換捕手，因為離（奪冠）目標越近的時候，反而會更擔心突發狀況出現，他也稱讚學弟們表現沉穩、不怯場，「每一顆球都很重要不能鬆懈，一場比賽可能投150顆球，150顆都要全神貫注，場上8位守備球員真的很值得掌聲。」他也很感謝2013年學長們留下一個很棒的舞台，讓身為後輩的他們可以追隨學長的腳步去打每一場國際賽，無論是學長的傳承或是球員的實力，他認為這都是讓臺灣棒球持續進步的重要力量。

《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與多家國內媒體正式授權；威剛科技、中華職棒共同出品，監製張永昌、黃瓀潢領軍，導演龍男・以撒克・凡亞思執導，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。紀錄片《冠軍之路》現正全臺盛大熱映中，邀請所有正在為夢想努力的人，走進戲院，一起感受屬於每個人的冠軍之路。

《冠軍之路》不僅紀錄台灣隊拿下世界棒球12強賽奪得冠軍的歷程，也為即將開打的經典賽提前暖身。（牽猴子 提供）



投手陳冠宇（中）出席映後和球迷分享比賽心情，應援團長陳柏宇Aby（左）與啦啦隊員心璇（右）帶動觀眾高喊應援。（牽猴子 提供）

賈永婕（左）和導演龍男・以撒克・凡亞思（右）分享《冠軍之路》心情，也喚起自己親臨賽事的回憶。（牽猴子 提供）

賈永婕包場《冠軍之路》。（牽猴子 提供）

適逢台灣隊與日本職業棒球隊舉行「國際交流賽」，中華職棒會長蔡其昌在球賽開打前特地現身戲院與球迷同樂。（牽猴子 提供）

