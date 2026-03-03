自由電子報
體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》台北市體育局一連四天戶外直播派對 邀球迷共襄盛舉

2026/03/03 13:08

台北市體育局辦理戶外直播派對，邀民眾一起為台灣隊加油！（台北市體育局提供）台北市體育局辦理戶外直播派對，邀民眾一起為台灣隊加油！（台北市體育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕「2026第六屆世界棒球經典賽（WBC）」將於3月5日點燃戰火，台灣隊將於在東京巨蛋C組預賽接連迎戰澳洲、日本、捷克及韓國，爭取晉級邁阿密淘汰賽。台北市體育局今表示，將於3月5日至8日在信義香堤廣場舉辦戶外直播派對，號召民眾化吶喊為能量，助台灣隊衝破重圍、邁向邁阿密決賽舞台。

體育局表示，本次直播派對以「城市即主場」為核心概念，打造全城應援的集結場域，選定人潮匯聚的信義香堤廣場作為主場基地；針對3月6日晚間6點備受矚目的台日戰，特別加開台北表演藝術中心轉播場次，串聯東區潮流與北區藝文雙主場。

此外，南港中信金融園區也將同步於3月6日至8日舉辦直播活動，透過三區連動讓熱血應援能量擴散至整座城市。現場將架設400吋LED超大螢幕，結合高規格音響設備與DJ音控，營造不輸東京巨蛋現場的震撼。

展現城市棒球的深厚底蘊與生命力，3月6日也邀請曾多次代表我國征戰國際賽的台北市長安國中棒球隊，與市民共同參與國旗歌領唱環節，象徵台灣棒球精神世代傳承。此外，人氣啦啦隊「小龍女」也將至現場，帶領球迷用整齊一致的律動與吶喊點燃台北，將每一份支持轉化為中華隊征戰賽場的最強能量。

除賽事轉播外，現場更準備了豐富的回饋活動。每場次將發放限量800份的應援拍拍扇、小國旗及紋身貼紙，並設有Kahoot棒球知識互動遊戲及主題拍照區。參與活動更有機會抽中長榮航空來回機票及BOSE品牌音響等多項好禮，讓球迷不僅觀賽過癮，還能把驚喜帶回家。

