NBA》哪招？T.楊恩還未亮相就被趕出場！杜蘭特砍30分助火箭擊退巫師（影音）

T.楊恩（中）。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕火箭今天作客華盛頓，在森根（Alperen Sengun）繳32分、杜蘭特（Kevin Durant）貢獻30分帶領下，率隊以128：113大勝巫師。但尷尬的是，近期轉戰巫師的T.楊恩（Trae Young）才剛確定首秀時間在美國時間3月5日，但今天還沒上場就因為擅自從板凳進入場內，被驅逐出場。

火箭今天迎戰巫師，上半場打完取得9分領先，但在第3節兩隊打出火氣，火箭伊森（Tari Eason）先將巫師前鋒沃金斯（Jamir Watkins）用力推倒在地，但當下裁判沒有響哨，隨後在另一回合中再次推倒對方，伊森領到兩次技術犯規遭驅逐出場。

請繼續往下閱讀...

杜蘭特（中）。（法新社）

楊恩今天雖然是在板凳上，但他不滿裁判逕自離開板凳走上場，同樣遭到驅逐出場，讓他在轉戰巫師後一場比賽都還沒打就先留下一項紀錄。落後的巫師在末節反撲未果，吞下5連敗，而這也是火箭對巫師拿下的跨季7連勝。

火箭今天火力凶猛，先發4人得分上雙，森根拿下32分、13籃板，杜蘭特30分，A.湯普森（Amen Thompson）貢獻22分、12籃板；巫師方面，庫利巴利（Bilal Coulibaly）拿下全隊最高23分。

Trae Young was just ejected from the game —



Ejected before playing a single minute with the Wizards.



pic.twitter.com/2IsuGzXFJl — Hoop Central （@TheHoopCentral） March 3, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法