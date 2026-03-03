自由電子報
NBA》波傑姆斯基繳22分也沒用 勇士慘遭快艇逆轉吞2連敗

2026/03/03 13:53

2026/03/03 13:53

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天迎戰快艇，浪費最多17分領先在末節遭逆轉，最終快艇在雷納德（Kawhi Leonard）砍全場最高23分帶領下，以114：101獲勝。

勇士前役遭到湖人慘電，今天主場再戰快艇，前役狀況不理想的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）今天狀態回溫，單節進帳10分，加上團隊防守強度拉高，多次製造快艇失誤，首節打完勇士以31：19領先。

次節勇士進攻多點開花，持續保有雙位數領先，今天狀況不錯的波節姆斯基上半場砍下20分，加上穆迪（Moses Moody）進帳10分，助隊半場打完已經取得56：42領先。

至於今天迎來轉隊後在快艇首戰的葛蘭德（Darius Garland），今天替補上陣，上半場拿下5分，但全隊進攻狀況不理想，團隊命中率只有37%，雷納德（Kawhi Leonard）拿下8分全隊最高，全隊出現多達9次失誤。

快艇在第3節大有斬獲，這節尾聲追到僅剩2分落後，末節也延續這個氣勢靠著鄧恩（Kris Dunn）、葛蘭德輪流發揮，打出一波11：2攻勢超前。

眼看對手擴大領先，斯賓塞（Pat Spencer）、哈佛德（Al Horford）跳出飆進三分球，助隊持續緊追，但雷納德這時又跳出，連拿5分，助隊奠定勝基。

快艇今天團隊命中率49%，雷納德繳出全場最高23分、8籃板，替補上陣的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）進帳17分；勇士方面，波傑姆斯基攻下22分、7籃板全隊最高，替補上陣的威廉斯（Nate Williams）進帳18分。



