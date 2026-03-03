經典賽》南韓隊火力展示！單場3轟痛擊歐力士隊

金倒永。（本報資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕和台灣隊同組的南韓隊，今天火力展示！今天出戰歐力士隊的熱身賽，金倒永上演連兩天開轟，混血強打惠特科姆（Shay Whitcomb）、中心打者安賢民也開轟，終場8:5贏球。

南韓隊2局上打下大局，第4棒安賢民敲安打、文保景選到四壞球，形成無人出局一、二壘有跑者。惠特科姆（Shay Whitcomb）擊出左外野飛球出局，但金慧成選到保送，攻佔滿壘。

請繼續往下閱讀...

南韓隊持續進攻，朴東原擊出穿越三、游之間的左前安打，南韓率先攻下1分。1出局滿壘時，第9棒金周元擊出二壘滾地球，歐力士隊策動雙殺未成，南韓隊再添1分。接著第1棒金倒永將球掃向左中間3分砲，個人連兩戰開轟，打退歐力士先發投手片山樂生。該半局再次上場的安賢民，則再擊出落在左翼線旁的二壘打，追加1分。

3局下，游擊手金周元、二壘手金慧成連續發生失誤，造成一三壘有人，丹寧（Dane Dunning）接連製造兩個飛球和一個滾地球，成功力保不失。

4局上，面對歐力士洋投佩多摩（Luis Perdomo），2出局後瓊斯（Jahmai Jones）和李政厚接連安打，南韓隊一度攻占二三壘但沒得分。

南韓隊先發投手丹寧，投3局無失分退場。接手的宋勝基投出保送、被廣岡大志敲安。中川圭太深遠飛球推進，杉澤龍挨觸身球，歐力士攻佔滿壘，福永獎遭三振，宗佑磨中間方向安打，帶有2分打點。宋勝基又投出保送造成滿壘，南韓隊決定換投，美職體系的高祐錫接替，卻又保送紅林弘太郎，歐力士再得1分且仍佔滿壘，隨後高祐錫製造飛球出局，才結束該半局。

南韓隊5局再展砲火，惠特科姆從左投山田修義手中擊出中外野方向全壘打，南韓團隊單場第2轟。

7局下，趙丙炫登板，1出局後連續投出2次保送，南韓隊內野又發生失誤，造成滿壘，麦谷祐介遭三振，渡部遼人游擊平飛球出局，歐力士滿壘殘壘。

8局下，遞補元兌仁進名單的劉泳燦登板，歐力士先因高飛犧牲打追回1分，野口智哉接著補上安打，歐力士隊追到2分差。南韓隊再換投，由支援投手投完該半局。

9局上，南韓隊第4棒安賢民補上一支陽春砲，團隊此役第3轟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法