經典賽》3天後大戰山本由伸 費仔：「真是令人興奮的事」

〔特派記者陳志曲／日本宮崎報導〕29歲的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今天公辦熱身賽對軟銀鷹二軍擔任1棒中外野手，4打席全數上壘，依序為安打、安打、失誤、四壞保送，打下1分打點、跑回1分，表現搶眼。

第一次穿上國家隊球衣出賽，費仔說，今天很高興能打這場比賽，昨天全隊帶著滿滿的活力來球場，可惜比賽因雨打不成，這場比賽進行得非常順利，大家互相鼓勵，過程中隊友都表現不錯。

費仔扛開路先鋒，任重道遠，他說，「打1棒沒什麼壓力，放在1棒代表龍貓（台灣隊總教練曾豪駒）對我有信心，不管打哪個棒次都會有額外壓力，做好那個棒次該做的事情最重要。」

費仔與台灣隊會合近1週，他指出，今年春訓熱身賽打3場比賽，但那是6天前的事情了，到台灣隊之後一直在調適，尤其是時差的部分，目前狀況調整得不錯，從結果來看狀況是好的。

3月5日台灣隊首戰澳洲，隔天強碰地主日本，預計遭遇強投山本由伸，費仔表示，山本是非常了不起的投手，對戰日本遭遇山本是很棒的事情，過去大聯盟春訓兩人曾對決過1次，到目前為止還沒從任何地方得到，要怎麼跟山本對決的訊息，有機會遇到這麼好的投手，真是令人興奮的事。

