中職》喊出「奪還」口號！中信兄弟新球季目標奪回冠軍

中信兄弟年度口號「奪還」。（圖取自中信兄弟粉絲團）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今（3）日正式公布2026年度口號「奪還」，以日文「だっかん（Dakkan）」為靈感，象徵主動出擊、強勢奪回冠軍的決心。球團強調，歷經挑戰與淬鍊後，新賽季將以更堅定的信念迎戰每一場比賽，目標只有一個，就是奪回屬於黃衫軍團的冠軍榮耀。

中信兄弟球團在粉絲團寫下，每一位身披黃衫的球員，都是戰局中不可或缺的一員，如同整裝待發的軍隊，擁有清楚戰術佈局與彼此信任的默契。全隊將聯手出擊，以更篤定的步伐朝共同目標前進。

請繼續往下閱讀...

視覺設計方面，主視覺以「石柱」為核心意象。石柱中透出的光芒，象徵兄弟過往締造的榮耀，也承載著歷代球員的拚搏與信念，在時間長河中持續傳承，指引球隊向前。向上延伸的階梯與石柱意象，則象徵奪回榮耀之路必須突破與跨越的重重考驗。

2月初開訓典禮時，中信兄弟並未公布年度口號，而是強調今年在教練團、客座教練補強球隊實力。領隊劉志威當時說：「有人說我們今年休賽季靜悄悄，但學習環境本來就要安靜。」他說，連兩年例行賽全年第一當然不容易，但只靠努力而沒有好的策略運用，要奪冠仍是不夠，因此「學習」是球隊休賽季重要功課。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法