自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》喊出「奪還」口號！中信兄弟新球季目標奪回冠軍

2026/03/03 14:17

中信兄弟年度口號「奪還」。（圖取自中信兄弟粉絲團）中信兄弟年度口號「奪還」。（圖取自中信兄弟粉絲團）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今（3）日正式公布2026年度口號「奪還」，以日文「だっかん（Dakkan）」為靈感，象徵主動出擊、強勢奪回冠軍的決心。球團強調，歷經挑戰與淬鍊後，新賽季將以更堅定的信念迎戰每一場比賽，目標只有一個，就是奪回屬於黃衫軍團的冠軍榮耀。

中信兄弟球團在粉絲團寫下，每一位身披黃衫的球員，都是戰局中不可或缺的一員，如同整裝待發的軍隊，擁有清楚戰術佈局與彼此信任的默契。全隊將聯手出擊，以更篤定的步伐朝共同目標前進。

視覺設計方面，主視覺以「石柱」為核心意象。石柱中透出的光芒，象徵兄弟過往締造的榮耀，也承載著歷代球員的拚搏與信念，在時間長河中持續傳承，指引球隊向前。向上延伸的階梯與石柱意象，則象徵奪回榮耀之路必須突破與跨越的重重考驗。

2月初開訓典禮時，中信兄弟並未公布年度口號，而是強調今年在教練團、客座教練補強球隊實力。領隊劉志威當時說：「有人說我們今年休賽季靜悄悄，但學習環境本來就要安靜。」他說，連兩年例行賽全年第一當然不容易，但只靠努力而沒有好的策略運用，要奪冠仍是不夠，因此「學習」是球隊休賽季重要功課。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中