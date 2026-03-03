自由電子報
經典賽》同為混血戰將 安可看費仔「本壘板紀律很好」

2026/03/03 14:33

台灣隊林安可敲出安打。（特派記者陳志曲攝）台灣隊林安可敲出安打。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者陳志曲／日本宮崎報導〕今天公辦熱身賽對軟銀鷹二軍，台灣隊強力左打林安可擔任5棒指定打擊、打滿全場，4打數敲2安吞1K，他表示，用比賽找出問題去調整，跟投手的應對與擊球策略都比台日交流賽更好，愈來愈接近正賽狀態。

去年球季結束林安可從統一獅轉戰日職西武獅，經典賽國家隊和職業母隊要同時兼顧可非易事，他說，自己有心理準備，朝經典賽的方向做準備，之前有參與西武春訓，期間都有調整好參加經典賽的準備，現在沒有熱身賽了，準備迎接正賽的到來，面對每一場比賽。

台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今天公辦熱身賽對軟銀二軍擔任1棒中外野手，4打席全數上壘，包含2安和1次保送，另外靠對方野手失誤上壘。

林安可是台灣、阿根廷混血好手，對於同樣是混血強打的費仔的攻守，林安可說，「本壘板紀律很好，不會輕易揮到引誘球，這對大聯盟打者來說應該是小CASE，我覺得他準備好了，隨時為國家做出貢獻。」

費仔的加入，台灣隊攻守戰力升級，林安可說，「幫助一定有，其實不只費仔，只要願意打經典賽的選手，對國家、團隊一定都有幫助，這是提早在賽季前所進行的國際賽，每位選手都是很棒的戰力。」

在最後一場熱身賽扛5棒，林安可認為，打幾棒對他來說不是太大的差別或問題，每個棒次打者做好各自的準備，對團隊才是更大幫助。

台灣隊費爾柴德敲出安打，帶有一分。（特派記者陳志曲攝）台灣隊費爾柴德敲出安打，帶有一分。（特派記者陳志曲攝）

