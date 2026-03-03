自由電子報
經典賽》李灝宇扛2棒守二壘狀況一籮筐 曾總賽後給評價

2026/03/03 14:53

台灣隊李灝宇。（特派記者陳志曲攝）台灣隊李灝宇。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者陳志曲／日本宮崎報導〕今天公辦熱身賽對軟銀鷹二軍，台灣隊沒讓張育成續扛2棒，而是把李灝宇擺2棒守二壘，結果1局上他就擊出雙殺打，下個半局第一次守備機會更出現接球失誤，所幸第二打席敲安，單場4支1，後續也有策動雙殺守備。

對於李灝宇投入國家隊第一場實戰表現，台灣隊總教練曾豪駒認為，今天李灝宇表現滿好的，雖然第1局二壘守備有一次失誤，或許對場地還不是那麼適應，很快就調適過來，後續演出雙殺守備，這就是他原本好的地方。

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）4打席全數上壘，包含2安和1次保送，另外靠對方野手失誤上壘。曾總表示，費仔很渴望為國家隊做貢獻，今天看他打擊或守備都能讓人放心，這也是教練團想要看到的，希望好手感能繼續保持下去。

台灣隊啟用投手車輪戰，張峻瑋、胡智爲、張奕、林詩翔、陳冠宇、林凱威、曾峻岳依序登板各投1局，7人合計被敲4安、飆出8K無失分，

曾總表示，今天投手群表現滿穩定，這是教練團想看到的，主要派出短局數投手出賽，希望他們能維持手感，部分投手在前面比賽手感可能還沒控制到最好，這場看起來大家都提升許多，希望他們相信自己的能力，跟對手正面對決。

台灣隊敲9安，最終以5：1擊敗對手，曾總說，團隊攻擊執行得不錯，只是在得點圈有人打擊還要再加強，希望把這樣的好感覺能帶進正賽，在正賽期間細節部分能做得更好。

