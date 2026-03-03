自由電子報
體育 棒球 MLB

經典賽》人氣混血戰將努特巴爾未入選 日本球迷意外掀起失落感

2026/03/03 15:09

努特巴爾。（法新社資料照）努特巴爾。（法新社資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕日本隊今年來勢洶洶力拚衛冕，大谷翔平為首的美職球星眾多，但卻少了上屆人氣好手、因傷沒能入選的混血外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）。日媒報導，少了努特巴爾，在網路上意外掀起球迷的失落感。

日媒報導，昨在京瓷巨蛋與歐力士猛牛進行強化賽後，社群媒體上湧現感嘆留言，寫下：「總覺得少了什麼，原來是少了努特巴爾」、「侍Japan沒有努特巴爾真的好寂寞。」

效力於聖路易紅雀的外野手努特巴爾，母親為日本人，曾在上屆（2023年）經典賽入選日本代表隊。以暱稱「たっちゃん」深受日本球迷喜愛，並因安打後的「胡椒磨（Pepper Mill）」慶祝手勢擄獲日本球迷的心。

本屆經典賽，球迷原本也期待他能再度披上國家隊戰袍，但因休賽季接受雙腳腳跟手術，最終未能入選日本隊。不過，日媒提到，努特巴爾已確定將在轉播經典賽的影音平台Netflix節目中，以棚內來賓身分參與。

昨天比賽中，歐力士外野手杉本裕太郎若無其事地做出「胡椒磨」手勢。就在這樣的場景下，不少球迷再次意識到努特巴爾的缺席，社群上紛紛出現「好想看到努特巴爾上場啊」、「真希望努特巴爾也在」等留言，流露對他的懷念與失落。

