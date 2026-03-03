超馬》只睡1小時出現幻覺 陳彥博拉普蘭185KM極地賽奪亞洲第一

陳彥博（陳彥博提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣極地超馬名將陳彥博在瑞典北極圈舉行的拉普蘭185公里不休息極地橫越賽，以1天19小時03分的成績衝過終點，奪下總排名第二、亞洲第一，他說：「在零下20多度的環境裡，我覺得我很棒了！」

時隔兩年重返瑞典，陳彥博為縮小與領先者的差距，在24小時內瘋狂挺進110公里，然而，北極圈內多變的地形與時速高達30公里的強風，使體感溫度瞬間跌破-30°C，在高強度奔跑與濕冷交加下，陳彥博的足部出現了「戰壕足」（Trench Foot）的前兆，他表示，當時腳部潮濕引發細菌感染紅腫，若轉變為蜂窩性組織炎將面臨被迫棄賽。為了守住排名，他在每個檢查站都得分秒必爭，強忍劇痛頻繁更換襪子以保持足部乾燥。

進入賽程第40小時，陳彥博在第二個極寒黑夜，面對生理與心理皆達崩潰臨界點，在整場比賽僅睡眠1小時的「超人狀態」下，他坦言曾一度出現幻覺：「真的很累、很渴，膝蓋與全身都在痠痛，差點撐不下去。」但他表示，在寂靜荒野中不斷與自己對話，將恐懼轉化為衝線的動力，「因為只要撐過-20°C以下的夜晚，目標就不遠了。」

衝線瞬間，陳彥博如釋重負，他表示：「這兩年的沉澱，雖不能讓我回到從前，但能帶著更成熟的自己再次出發。」陳彥博表示，這場勝利象徵著個人競技水準的再次躍升，之後也將帶著這份成長的力量邁向下一個挑戰。

