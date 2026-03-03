經典賽》南韓主帥原以為100％入選台灣隊！王彥程今中斷無失分紀錄

王彥程。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓華鷹的台灣左投王彥程，今天在沖繩春訓面對三星獅的熱身賽擔任先發投手，不過狀況欠佳，主投3局被敲出5支安打失4分，也中斷熱身賽無失分的紀錄。

王彥程在沖繩首次熱身賽登板是在2月21日面對經典賽南韓隊，繳出2局1安打、無四死球、1次三振、無失分的優異表現。隨後在26日面對日職日本火腿，先發3局僅被敲2安，送出3次三振且無四死球，同樣無失分，最快球速還飆到150公里。

今天賽前，韓華鷹總教練金卿文對王彥程讚譽有加：「他在目前所有投手當中狀態最好，我原本以為他百分之百會入選 WBC（台灣隊），可見他現在的狀況有多棒。投球內容也很不錯，我正以充滿希望的視角觀察他。」

不過王彥程今天開賽狀態不佳，1局上雖連續解決2位打者，但隨後被連續安打，接著投出四壞保送形成滿壘，右出現觸身球失掉1分。然而危機還沒渡過，仍是滿壘局面，王彥程再出現暴投失分，隨後又挨適時安打再丟2分，最後才飆出三振結束辛苦的1局上。

2局上王彥程同樣開局艱難，又是遭連續安打狙擊，但王彥程回穩後製造二壘滾地雙殺，順利守住該局失分危機。回穩的王彥程3局上展現壓制力，用連飆3K早安午安晚安完美收尾。總計王彥程今天先發3局被敲5安失4分，投出4次三振與2次四死球，最快球速146公里。

