經典賽》台灣隊小心！金倒永連2天炸裂竟因「很痛」 喊話前進邁阿密

〔體育中心／綜合報導〕南韓強打金倒永今天在出戰歐力士的熱身賽再度開轟，2場官辦熱身賽都炸裂，賽後他受訪將秘訣歸功於「疼痛」，同時喊話要幫南韓盡力爭取佳績。

金倒永在昨天對阪神之戰敲出陽春砲，今天第2局2出局一三壘有人之下，金倒永與片山樂生纏鬥至滿球數，最後鎖定變化球，一棒掃向左中外野形成3分砲。

不過在開轟前，金倒永因自打球擊中小腿，一度露出痛苦神情。對此賽後金倒永受訪表示：「那時候真的很痛，因為怕痛，所以揮得比較保守，反而效果更好。」隨後他也補充，目前目前傷勢已無大礙。

今天南韓隊在比賽過程中都做出象徵「包機」的慶祝動作，金倒永解釋，這是盧施煥說要搭機一起前進邁阿密（晉級8強）之意，「這次的慶祝動作應該就會定下來了。」

與金倒永同齡的南韓「怪力男」安賢民今天同樣表現出色，單場猛打賞包含1轟，貢獻2分打點，兩人更是從練習時就配戴「情侶項鍊」，金倒永說，他常與安賢民分享心情，討論彼此的表現，兩人的打擊狀態都在提升中，「我們都把目標鎖定在正賽開打時，將手感調整到最好。」

2場官辦熱身賽結束後，南韓將於5日晚間碰上捷克揭開序幕，接著7日晚間對決日本，8日中午決戰台灣，最後9日對上澳洲。金倒永強調：「現在所有球員都已到齊，準備時間也很充分。為了這次比賽大概準備了2、3個月，希望努力不要白費，會盡全力爭取好成績。」

