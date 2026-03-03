經典賽》首戰對台灣前夕！ 井端監督、王牌山本由伸都有話要說

山本由伸。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕今晚熱身賽出戰阪神，將是日本隊最後一場熱身賽，之後他們就要自大阪出發前往東京，備戰6日首戰面對台灣隊。

在面對台灣的分組預賽首戰前，今天將是最後一場實戰。日本隊監督井端弘和說：「因為是最後一場熱身賽，希望能以好的形式收尾。正式比賽會有壓力，這是最後一場沒有那種重壓的比賽，所以希望大家能帶著比較開朗的心情，也能有額外的加分效果。」

井端監督透露，將排入先發的藍鳥隊新成員岡本和真，此戰將擔任第五棒。井端監督說：「對他只有期待而已。既然要打中心打線，希望他能在關鍵時刻有所發揮，也希望他能在整個大會持續努力。」

道奇隊強投山本由伸預計將在首戰先發，屆時將面對台灣隊。山本說：「上屆也參加過，已經體驗過經典賽的大賽氛圍與比賽節奏，希望能把那次的經驗運用在這次。」

山本由伸說：「目前一切訓練都很順利。因為我是最後才跟球隊合流的，希望能好好融入球隊。雖然時隔3年，但當然感受到非常強烈的亢奮，也很開心能再次穿上這件球衣。」。

山本1日返國，昨參加全隊訓練，並進行傳接球等調整。他與菅野智之、菊池雄星一同被期待成為先發投手群的支柱。在WBC中，極有可能擔任6日於東京巨蛋對台灣的首戰先發。這位以穩定著稱的右投，預料將被委以重任。

井端弘和也表示期待山本表現，說：「我們是把他當作支柱來看待。過去我在擔任教練時，無論是12強還是奧運，只要在關鍵時刻交給他，他都能投出好結果，所以這次我也相信他能做到。」

