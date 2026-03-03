自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》首戰對台灣前夕！ 井端監督、王牌山本由伸都有話要說

2026/03/03 17:09

山本由伸。（資料照，法新社）山本由伸。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕今晚熱身賽出戰阪神，將是日本隊最後一場熱身賽，之後他們就要自大阪出發前往東京，備戰6日首戰面對台灣隊。

在面對台灣的分組預賽首戰前，今天將是最後一場實戰。日本隊監督井端弘和說：「因為是最後一場熱身賽，希望能以好的形式收尾。正式比賽會有壓力，這是最後一場沒有那種重壓的比賽，所以希望大家能帶著比較開朗的心情，也能有額外的加分效果。」

井端監督透露，將排入先發的藍鳥隊新成員岡本和真，此戰將擔任第五棒。井端監督說：「對他只有期待而已。既然要打中心打線，希望他能在關鍵時刻有所發揮，也希望他能在整個大會持續努力。」

道奇隊強投山本由伸預計將在首戰先發，屆時將面對台灣隊。山本說：「上屆也參加過，已經體驗過經典賽的大賽氛圍與比賽節奏，希望能把那次的經驗運用在這次。」

山本由伸說：「目前一切訓練都很順利。因為我是最後才跟球隊合流的，希望能好好融入球隊。雖然時隔3年，但當然感受到非常強烈的亢奮，也很開心能再次穿上這件球衣。」。

山本1日返國，昨參加全隊訓練，並進行傳接球等調整。他與菅野智之、菊池雄星一同被期待成為先發投手群的支柱。在WBC中，極有可能擔任6日於東京巨蛋對台灣的首戰先發。這位以穩定著稱的右投，預料將被委以重任。

井端弘和也表示期待山本表現，說：「我們是把他當作支柱來看待。過去我在擔任教練時，無論是12強還是奧運，只要在關鍵時刻交給他，他都能投出好結果，所以這次我也相信他能做到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中