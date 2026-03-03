自由電子報
中職》奔龍而上！味全龍公布上半季10大主題日

2026/03/03 17:21

味全龍隊上半季主題日。（味全龍提供）味全龍隊上半季主題日。（味全龍提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中華職棒第37個賽季即將正式展開，味全龍隊今日公布上半季10大主題日活動。今年球隊以「Run & Roar 奔龍而上」為年度信念，不畏強敵、全力衝刺，期盼與龍迷攜手並肩，向臺灣大賽最高殿堂發起挑戰。上半季主場賽事將於天母棒球場與臺北大巨蛋登場，規劃九檔主題日及一檔城市主題月，融合音樂、航空、城市、親子、韓風應援、球員與啦啦隊特色等多元元素，打造熱血沸騰的紅色主場，引爆新賽季風暴。

4月3日至4月5日登場的「Run & Roar！奔龍而上！－開幕系列戰」將於全面升級的天母棒球場揭開序幕，龍軍號召球迷以壯闊紅潮與龍之怒吼的應援聲浪守護主場，齊心打下開門紅。4月4日與4月5日賽後更邀請韓國知名電音公司INITIAL MUSIC DJ帶來賽後應援二次會DJ Show，結合全新聲光效果與新年度應援曲，為賽季揭開最震撼的序章。

緊接著4月6日至4月7日舉辦「Dragons Academy Orientation Day－龍學院迎新日」，邀請所有新血加入龍軍行列，不論是第一次踏進天母主場，或剛開始關注味全龍的球迷，都能透過迎新活動與應援體驗快速融入，成為龍軍最重要的夥伴，一同奔龍而上。

4月17日至4月19日登場的「Batter Up, Buckle Up－亞洲領航・氣勢如紅！」，由AirAsia亞洲航空首度攜手味全龍推出聯名航空主題日，將航空與旅行元素融入棒球熱血場景，讓每一次揮棒都象徵衝上雲端的速度與激情，展現跨界合作的嶄新火花。

5月迎來「Team Dragons－台北城市月」，球員與啦啦隊將換上城市主題戰袍，象徵球隊與台北緊密連結、共同前行，讓味全龍成為城市與市民最驕傲的象徵。

5月2日至5月3日則舉辦「龍之萌友的應援時光－『塩』守健康！親子毛孩日」，攜手台灣塩野義製藥打造健康守備主場，透過趣味互動與舞台活動，邀請大小朋友與毛孩一同守住健康本壘板，三振流感，「義」擊必勝。

5月5日至5月6日移師臺北大巨蛋舉行「龍總為了生活」主題日，味全龍攜手「肆林餐酒館」，邀請為夢想與責任奔波的上班族，下班後走進味全龍主場或「肆林餐酒館」，盡情吶喊、舉杯暢聊，甩開壓力找回你的生活節奏！

5月15日至5月17日「Tasting the World－達美樂世界風味季」將各國風味端進球場，讓球迷在欣賞龍將火力全開之際，也能展開味蕾的環遊世界；牽絲起司與豪邁配料交織出達美樂的招牌爽感，為勝利加碼。

5月26日至5月27日於臺北大巨蛋登場的「Red！가자！－Dragons × LG TWINS主題日」聯名合作再升級，再掀臺韓雙紅熱潮，LG TWINS應援團與吉祥物將再度來台，帶來更多韓式應援局數與彩蛋，一同嗨翻大巨蛋。

緊接著5月29日至5月31日，由最挺運動的台新新光金控首次冠名贊助「魔女的盛宴－DB SHOW」主題日，與「Dragon Beauties新光人壽小龍女」一起將天母主場打造為神秘魔法舞台，女孩全員更將化身魅惑小惡魔，以曜黑經典華麗造型登場，為全場粉絲帶來前所未有的視覺盛宴！

壓軸登場的6月12日至14日登場的「守護妳的EYE－心動方程式女孩日」，攜手諾貝爾眼科共同守護每一道為棒球而閃耀的目光。以女孩愛上棒球為主題概念，透過創意情境打造沉浸式體驗，在球場這座實驗室裡推導屬於棒球與心動的方程式，讓悸動在清晰視野中轉化為對棒球最純粹的熱愛。

權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（資料照，記者陳逸寬攝）權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（資料照，記者陳逸寬攝）

