竹東鄉親來集氣！仁愛公園3/5-7戶外直播世界棒球經典賽 3/8大同國小禮堂

2026世界棒球經典賽即將開打，竹東鎮公所今日公告，3月5、6、7日3天將在仁愛公園，舉辦戶外大型螢幕Live直播活動，邀請大家一起集氣，為中華英雄們加油打氣！（竹東鎮公所）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2026世界棒球經典賽即將開打，新竹縣除了縣府宣布3月6日至3月8日連續3天，在縣立體育館辦理Live Party轉播活動；溪南之首的竹東鎮公所，今日也公告，3月5、6、7日3天將在仁愛公園，舉辦戶外大型螢幕Live直播活動，邀請大家一起集氣，為中華英雄們加油打氣！

竹東鎮公所表示，第6屆WBC世界棒球經典賽將登場，為了把竹東最強大的應援熱情傳遞給球員，公所與竹東鎮民代表會將在仁愛停車場旁的仁愛公園，舉辦戶外大型螢幕Live直播活動，現場將設置5.5米×3.6米電視牆，會搭設兩頂帝王帳，擺放約300張椅子，讓鄉親不必奔波到外轄觀賽。

鎮長郭遠彰、主席范國威表示，邀請鄉親朋友一起站出來，把竹東鎮打造成最熱血的應援主場，用最大的吶喊聲集氣，把中華隊推向勝利！

竹東鎮公所表示，3月5日 （四） 11:00台灣對澳洲，3月6日（五） 18:00 台灣對日本，3月7日 （六） 11:00 台灣對捷克。直播現場將貼心提供點心、飲料、還有必備的「加油棒」，數量有限，供完為止。

至於3月8日（日） 11:00台灣對韓國，大同國小將會在禮堂直播，也歡迎社區民眾移師共襄盛舉！#

