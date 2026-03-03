經典賽》韓媒嘆自家牛棚表現不如日本獨盟投手！點出難得一見的奇景

高祐錫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊今天結束最後一場官辦熱身賽，雖然打線對歐力士單場3轟，但投手群合計投出多達9次四死球，對此韓媒直呼，連比賽後段登板支援的日本獨立聯盟投手，表現都還比南韓國家隊投手群出色。

南韓此役先發投手是前遊騎兵冠軍右投丹寧（Dane Dunning），他繳出3局挨3安無失分無保送的優異內容，然而接替登板的牛棚卻表現失常，宋勝基0.2局被敲2安投出3次四死球失3分，高祐錫1.1局2保送無失分，金榮奎1局1保送無失分，趙丙炫1局2保送無失分，劉泳澯0.2局挨2安1保送失2分。合計南韓隊5名後援投手，出現多達9次四死球。

此外，韓媒《edaily》還特別點出8局下出現的奇特景象，指出當劉泳澯退場後，南韓隊派出支援的日本獨立聯盟的日本投手石井幸希登板。雖然他一上場就暴投，但接著仍憑藉近150公里速球，讓歐力士打者大城滉二揮空三振，結束該半局，回到休息室還與南韓球員擊掌，成為難得一見奇景。

第9局南韓同樣派出支援的小林樹斗接替投球，他同樣投出超過145公里的速球，雖然控球略顯不穩，但憑藉具威力的球質乾脆俐落上演三上三下。韓媒直言：「雖然只是熱身賽，但石井與小林的投球內容與威力，看起來甚至優於南韓代表隊的部分投手，這不免令人感到苦澀。」

