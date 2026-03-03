《宇宙啦啦隊》開播 夢想家啦啦隊員MOMO難忘NBA舞台

宇宙啦啦隊即將開播。（緯來電視提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕緯來大型原創節目《宇宙啦啦隊》今盛大舉辦開播記者會，正式宣告這支瞄準國際舞台的全新女團選秀旅程正式啟航。歷經9個月籌備，從全台超過800位報名者中選出28位女孩，遠赴南韓展開為期1個月的高強度特訓。本週六起即將在緯來綜合台、緯來體育台、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音、華視主頻、中華電信Hami Video、Netflix及宇宙啦啦隊官方YouTub頻道等平台強勢開播。

《宇宙啦啦隊》由金牌製作人B2陳彥銘領軍操刀，邀請到SUPER JUNIOR成員銀赫擔任MC，及Energy成員「牛奶」葉乃文共同擔任MC並參與評審指導，搭配崔榮晙、金智湖等國際級評審陣容，製作規格全面升級。文化部影視局局長王淑芳、緯來電視網總經理鄭佳伶、台灣大哥大內容發展副總經理鄭偉柏、愛爾麗集團董事長特助張元齡、華視總經理劉昌德、電通集團大北亞區娛樂事業負責人白玉瑩等人皆出席力挺，共同投資出品，見證夢想成團的重要時刻。

這次SUPER JUNIOR成員銀赫特別來台參與記者會並全程投入錄製。身為南韓完整練習生體系出身、站上世界舞台的偶像代表，銀赫此次不僅擔任MC，更以前輩身份給予女孩最大的鼓勵與支持，即便節目賽制殘酷、評審標準嚴苛，他仍對女孩們的成長幅度感到驚艷，現場更忍不住用中文稱讚：「很棒！非常好！」

女孩們的訓練不只是閉門苦練，更是實戰級的考驗。除了南韓弘大街頭公演、首爾高尺巨蛋應援、台北大巨蛋台日棒球交流賽外，最引人注目的莫過於她們登上了在澳門舉辦的 NBA 熱身賽舞台，為籃網與太陽之戰熱力開場。

這場創紀錄的國際首演，對陣中現役夢想家啦啦隊員MOMO而言，別具意義，MOMO說：「因為我本身是職籃啦啦隊，我跳了3年，NBA是籃球最高殿堂，來這裡半年，我就跳上NBA舞台，真的好感動。這讓我覺得，啦啦隊不只是一個名稱，大家給我們的是很高規格、國際化的舞台。」

