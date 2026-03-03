自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

《宇宙啦啦隊》開播 夢想家啦啦隊員MOMO難忘NBA舞台

2026/03/03 18:50

宇宙啦啦隊即將開播。（緯來電視提供）宇宙啦啦隊即將開播。（緯來電視提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕緯來大型原創節目《宇宙啦啦隊》今盛大舉辦開播記者會，正式宣告這支瞄準國際舞台的全新女團選秀旅程正式啟航。歷經9個月籌備，從全台超過800位報名者中選出28位女孩，遠赴南韓展開為期1個月的高強度特訓。本週六起即將在緯來綜合台、緯來體育台、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音、華視主頻、中華電信Hami Video、Netflix及宇宙啦啦隊官方YouTub頻道等平台強勢開播。

《宇宙啦啦隊》由金牌製作人B2陳彥銘領軍操刀，邀請到SUPER JUNIOR成員銀赫擔任MC，及Energy成員「牛奶」葉乃文共同擔任MC並參與評審指導，搭配崔榮晙、金智湖等國際級評審陣容，製作規格全面升級。文化部影視局局長王淑芳、緯來電視網總經理鄭佳伶、台灣大哥大內容發展副總經理鄭偉柏、愛爾麗集團董事長特助張元齡、華視總經理劉昌德、電通集團大北亞區娛樂事業負責人白玉瑩等人皆出席力挺，共同投資出品，見證夢想成團的重要時刻。

這次SUPER JUNIOR成員銀赫特別來台參與記者會並全程投入錄製。身為南韓完整練習生體系出身、站上世界舞台的偶像代表，銀赫此次不僅擔任MC，更以前輩身份給予女孩最大的鼓勵與支持，即便節目賽制殘酷、評審標準嚴苛，他仍對女孩們的成長幅度感到驚艷，現場更忍不住用中文稱讚：「很棒！非常好！」

女孩們的訓練不只是閉門苦練，更是實戰級的考驗。除了南韓弘大街頭公演、首爾高尺巨蛋應援、台北大巨蛋台日棒球交流賽外，最引人注目的莫過於她們登上了在澳門舉辦的 NBA 熱身賽舞台，為籃網與太陽之戰熱力開場。

這場創紀錄的國際首演，對陣中現役夢想家啦啦隊員MOMO而言，別具意義，MOMO說：「因為我本身是職籃啦啦隊，我跳了3年，NBA是籃球最高殿堂，來這裡半年，我就跳上NBA舞台，真的好感動。這讓我覺得，啦啦隊不只是一個名稱，大家給我們的是很高規格、國際化的舞台。」

宇宙啦啦隊即將開播。（緯來電視提供）宇宙啦啦隊即將開播。（緯來電視提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中