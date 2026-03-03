自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》南韓混血強打甦醒！惠特科姆秀全隊約定「包機」慶祝動作

2026/03/03 18:55

南韓隊混血好手瓊斯（左）與惠特科姆（右）。（資料照）南韓隊混血好手瓊斯（左）與惠特科姆（右）。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕南韓隊今天團隊單場3轟，8:5勝歐力士，正賽前最後一場熱身賽有好的結束。金倒永今天上演連兩場開轟，混血好手惠特科姆（Shay Whitcomb）、中心打者安賢民也開轟。

出發赴日前受訪，惠特科姆曾提到，很榮幸代表母親祖國參加經典賽。惠特科姆出身太空人隊體系，大聯盟經驗雖不多，但在3A被公認是重砲型打者，生涯在小聯盟已累積127支全壘打。若只看3A，2023至2025年3年間共敲出73轟。

昨面對阪神，惠特科姆3打數無安打，擊球甚至無法穿越內野，顯示實戰手感尚未完全調整到位。而僅隔一天，惠特科姆讓球迷看到他的3A砲手實力。開轟後繞壘時，他與隊友約定好的「包機慶祝動作」，象徵全隊目標是飛往決賽舉辦地美國邁阿密。

賽後受訪時，惠特科姆露出燦爛笑容，說：「心情非常好。感覺自己已經完全準備好迎接大賽。加入國家隊後，發現隊上有很多實力出色的球員，讓我很驚喜，也學到很多東西，更對比賽興奮又期待。」

談到全壘打那一球，惠特科姆說：「球正好進到我想要的範圍，我沒有錯過那球，才能打出好結果。」

惠特科姆與隊友的化學效應也相當良好。他透露：「和隊友們已經變得很熟，感受到大家都是很好的人。現在只想和他們一起享受舞台。目標只有勝利，我會傾盡所能，並為球隊做出貢獻。」

