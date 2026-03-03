自由電子報
經典賽》還在藏？大谷翔平2戰0安打熄火 日本武士熱身賽1勝1敗坐收

2026/03/03 20:23

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍日本武士隊備戰經典賽，今天第2場官辦熱身賽對決阪神虎，擔任核彈頭的道奇二刀流巨星大谷翔平2打數0安打，日本隊靠著鈴木誠也首局開轟建立領先優勢，最終5：4擊敗阪神。

日本隊昨天3：4不敵歐力士，今天1局上靠著鈴木誠也陽春砲先馳得點，3局上近藤健介在2出局三壘有人時補上適時安打，攻下第2分，6局上鈴木誠也再度有所貢獻，靠著三壘滾地球送回代跑、靠暴投上三壘的周東佑京，幫助日本取得3：0領先。

7局上日本隊攻勢再起，2出局二三壘有人之際，日本隊派出森下翔太代打，他不負眾望敲出中外野適時安打，再幫日本隊添加2分保險分。阪神直到8局下才有所回應，靠著岡城快生從日本隊支援投手仲地礼亜手中敲安打破鴨蛋，之後一連串猛攻單局灌進4分。不過最終日本武士隊仍以5：4險勝，官辦熱身賽以1勝1敗坐收。

先前在自由打擊練習瘋狂開轟的大谷翔平，來到官辦熱身賽後卻手感降溫，昨天3打數0安打吞1K，此役擔任先發第1棒指定打擊，2打數0安打退場，合計2戰5打數0安打。日本隊今敲6安，近藤健介單場雙安演出，鈴木誠也、吉田正尚、森下翔太與若月健矢各1安，另外，昨天沒上陣的岡本和真，今2打數0安吞1K，選到1保送。

日本隊投手群方面，撇除掉支援選手部分，正選國手都沒有失分，髙橋宏斗先發2局沒被敲安，投出1次觸身球飆3K，金丸夢斗3局被敲1安、有1K1觸身，藤平尚真1局被敲1安飆1K，大勢1局1K。

大谷翔平。（美聯社）

