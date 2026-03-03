經典賽》正賽前夕好消息！林家正下家確定

林家正（右）。（特派記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊備戰5日開打經典賽，今天才剛結束公辦熱身賽賽程。稍早，原本無約在身的林家正傳出簽約消息，和美國獨立聯盟大西洋聯盟的高點搖椅隊（High Point Rockers）簽約。

高點搖椅隊官方公告此簽約消息，並提及，林家正目前正隨台灣隊在日本，備戰世界棒球經典賽。

官網也提及，28歲的林家正，去年就效力該聯盟的南馬里蘭藍蟹隊，出賽28場。高點搖椅隊總教練基夫（Jamie Keefe）說：「Lyle去年證明自己是大西洋聯盟最頂尖的捕手之一。他的防守非常出色，配球能力更是無人能及。我們很高興他能獲得代表台灣隊參加經典賽的機會，之後也將加入我們。」

官網報導，林家正於2016年被西雅圖水手隊選中，是首位被美國職棒大聯盟球隊選中的台灣出生球員，但並未簽約。他在加州完成高中學業，之後就讀Arizona State University，於2019年被亞利桑那響尾蛇選中。2022年曾升上3A Reno。2025年球季則在奧克蘭運動家2A Midland隊與南馬里蘭藍蟹隊之間效力。

Another one joins the squad



Lyle Lin becomes our second signing of the year for us



Let’s keep building. pic.twitter.com/QBFvO6oWRR — High Point Rockers （@RockersBaseball） March 2, 2026

