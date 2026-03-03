自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》正賽前夕好消息！林家正下家確定

2026/03/03 20:12

林家正（右）。（特派記者陳志曲攝）林家正（右）。（特派記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊備戰5日開打經典賽，今天才剛結束公辦熱身賽賽程。稍早，原本無約在身的林家正傳出簽約消息，和美國獨立聯盟大西洋聯盟的高點搖椅隊（High Point Rockers）簽約。

高點搖椅隊官方公告此簽約消息，並提及，林家正目前正隨台灣隊在日本，備戰世界棒球經典賽。

官網也提及，28歲的林家正，去年就效力該聯盟的南馬里蘭藍蟹隊，出賽28場。高點搖椅隊總教練基夫（Jamie Keefe）說：「Lyle去年證明自己是大西洋聯盟最頂尖的捕手之一。他的防守非常出色，配球能力更是無人能及。我們很高興他能獲得代表台灣隊參加經典賽的機會，之後也將加入我們。」

官網報導，林家正於2016年被西雅圖水手隊選中，是首位被美國職棒大聯盟球隊選中的台灣出生球員，但並未簽約。他在加州完成高中學業，之後就讀Arizona State University，於2019年被亞利桑那響尾蛇選中。2022年曾升上3A Reno。2025年球季則在奧克蘭運動家2A Midland隊與南馬里蘭藍蟹隊之間效力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中