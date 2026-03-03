自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》鈴木誠也開轟絕好調！爆料隊友把大谷當神拜：他只是人類啦

2026/03/03 20:56

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力小熊隊的鈴木誠也，今天在日本武士官辦熱身賽第2戰對阪神敲出陽春砲，帶起全隊氣勢，也幫助日本隊5：4獲勝。賽後他接受英雄訪問時，還幽默爆料隊友初見大谷翔平的趣事。

鈴木誠也今天賽後與先發2局無失分的高橋宏斗共同接受英雄訪問，他坦言，能在久違的日本球迷面前開轟令他很開心，當下擊球感覺很棒，但沒想到能飛這麼遠，看見球迷如此高興，也令他心滿意足。

進入官辦熱身賽，日本武士隊也迎來完全體，包含大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也等大聯盟球星合流，對此鈴木誠也表示：「熱身賽只有2場，我只想著要多上場、多看球、多參與防守，為正賽做好準備，我覺得這兩場比賽進行得非常順利。」

上屆經典賽，鈴木誠也因傷無緣披上日本武士隊戰袍，今年如願以償參加經典賽，鈴木誠也坦言很興奮，「也覺得當時給大家添了麻煩，所以這次我是抱著要回應大家期待的心情回來的，我會全力以赴。」

最後，當被問及目前球隊的凝聚力，鈴木誠也加碼爆料：「大家剛開始看見『大谷大人』時都很緊張，幾乎不敢跟他說話。但我告訴大家，他也只是個人類而已啦！之後氣氛就變得很好，我相信這會是一屆很棒的大賽。」

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中