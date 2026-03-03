經典賽》鈴木誠也開轟絕好調！爆料隊友把大谷當神拜：他只是人類啦

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力小熊隊的鈴木誠也，今天在日本武士官辦熱身賽第2戰對阪神敲出陽春砲，帶起全隊氣勢，也幫助日本隊5：4獲勝。賽後他接受英雄訪問時，還幽默爆料隊友初見大谷翔平的趣事。

鈴木誠也今天賽後與先發2局無失分的高橋宏斗共同接受英雄訪問，他坦言，能在久違的日本球迷面前開轟令他很開心，當下擊球感覺很棒，但沒想到能飛這麼遠，看見球迷如此高興，也令他心滿意足。

進入官辦熱身賽，日本武士隊也迎來完全體，包含大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也等大聯盟球星合流，對此鈴木誠也表示：「熱身賽只有2場，我只想著要多上場、多看球、多參與防守，為正賽做好準備，我覺得這兩場比賽進行得非常順利。」

上屆經典賽，鈴木誠也因傷無緣披上日本武士隊戰袍，今年如願以償參加經典賽，鈴木誠也坦言很興奮，「也覺得當時給大家添了麻煩，所以這次我是抱著要回應大家期待的心情回來的，我會全力以赴。」

最後，當被問及目前球隊的凝聚力，鈴木誠也加碼爆料：「大家剛開始看見『大谷大人』時都很緊張，幾乎不敢跟他說話。但我告訴大家，他也只是個人類而已啦！之後氣氛就變得很好，我相信這會是一屆很棒的大賽。」

